Los nuevos concejales de Cacabelos toman posesión y se convoca para este sábado el pleno para elegir alcalde

Los nuevos concejales del PSOE en el Ayuntamiento de Cacabelos. / QUINITO

Tal y como ya se conocía, los nuevos concejales del PSOE en el Ayuntamiento de Cacabelos han tomado posesión la mañana de este miércoles en el consistorio. Irene González López, Ángel Manuel Sarmiento Simao, Natalia Martínez García y Javier Valentín Fernández Alonso han asumido el cargo como nuevos concejales socialistas, llegando así al total (13) de los miembros de la corporación municipal. El portavoz del PP en el Ayuntamiento, Adolfo Canedo, adelantó que firmará la orden que inicie el expediente para el pleno extraordinario de elección del alcalde que ha convocado este sábado 4 de febrero a las 12:00 horas.

Al respecto, la candidata a la alcaldía por el partido socialista, Irene González, sostiene que toma posesión "asumiendo la responsabilidad y para trabajar únicamente para el municipio de Cacabelos" y señala que todavía no hay acuerdo con el resto de formaciones de izquierdas, aunque confía en poder finalizar la legislatura y espera tener un acuerdo antes de este sábado para asumir la alcaldía y sustituir a Junior Rodríguez. González ha querido aclarar, ante las acusaciones de Canedo el pasado 30 de enero sobre una "venganza personal" por parte de González "haciendo los mismo que hace 18 años el PSOE hizo con Sergio Santín, el que fuera alcalde de Cacabelos y pareja de González, que "ratifiqué mi intención de aceptar como concejala del PSOE con fecha 10 de noviembre, 20 días antes de la renuncia del alcalde, que ha provocado la situación que tenemos".

Por su parte, la portavoz del PSLF, Mayka González, asegura que "es el partido socialista el que tiene que terminar la legislatura e intentar solucionar de la mejor manera posible los temas más importantes", y afirma que desde PSLF por Cacabelos "no vamos a poner ninguna pega a que Irene sea elegida como alcaldesa". Sobre el día fechado para el pleno de elección de alcalde, González apunta que "nos parece absurdo y surrealista lo que ha pasado cuando se podía haber hecho la elección de alcalde bastante antes y no llegar a la situación actual, con los trabajadores del Ayuntamiento sin cobrar y todo lo que se genera en el municipio, perdiendo subvenciones, etc. El señor Canedo puede convocar el pleno perfectamente para mañana o el viernes". La portavoz sostiene que adoptarán las medidas legales necesarias si Canedo no convoca el pleno en tiempo y forma y "alarga las cosas".