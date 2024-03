El nuncio del Papa destaca en Ponferrada la estrecha relación de las Iglesias española y filipina

Visita del nuncio del Papa, monseñor Bernardito Cleopas Auza, al Ayuntamiento de Ponferrada. / QUINITO

El nuncio del Papa en España, monseñor Bernardito Cleopas Auza, destacó este domingo en Ponferrada la estrecha relación que todavía existe entre las Iglesias de España y su país natal, Filipinas. Monseñor Bernardito visitó la capital del Bierzo para dar el pregón de la Semana Santa de Ponferrada, una ciudad cuyo nombre tiene muy presente, según explicó minutos antes de su intervención, desde sus años de seminarista.

El nuncio agradeció la invitación del obispo de Astorga y las cinco cofradías ponferradinas para dar el pregón, asegurando que “en el nombre del Santo Padre, no puedo decir que no, puesto que es una expresión también de cercanía y afecto del Santo Padre.Como su representante en España tengo no sólo el placer sino también el deber de hacer esta visita y este pregón. Espero que esta meditación nos sirva para prepararnos del modo más adecuado, más espiritual, para celebrar la Pascua, que es la cumbre de nuestras celebraciones cristianas“.

Monseñor Bernardito Auza contó que “la gran mayoría de mis profesores de Filosofía y Teología en la Universidad Pontificia de Santo Tomás en Manila procedían de la zona de León, y el nombre de Ponferrada me recuerda muy bien a una relgiosa, que era la administradora del seminario donde estuve diez años, que era la hermana Ponferrada y firmaba todas sus comunicaciones como ‘vuestra sierva en el Señor, Sor Ponferrada’. Es un nombre que no he olvidado durante todos estos años”.

Asimismo, señaló el vínculo de la ciudad con la Ruta Jacobea: “Después aprendí que el nombre de Ponferrada viene del puente de hierro que el obispo de Astorga construyó para facilitar el paso de los peregrinos a Santiago. Para nosotros esta es una tierra muy histórica y muy grande por lo que significa el Camino de Santiago para los sacerdotes filipinos”.

La relación entre las Iglesias de España y Filipinas

Monseñor Bernardito Auza aseguró que “La Iglesia filipina es muy española y puedo decir que también muy andaluza. Especialmente la Semana Santa me recuerda mucho a la de Filipinas. Desde niño era la temporada del año más importante, con muchas tradiciones, y las prácticas religiosas eran parte de la vida de mi familia. Para nosotros es muy importante la Mater Dolorosa y los ritos de la madrugada pascual”.

También recordó que “la Iglesia de Filipinas fue fundada por misioneros españoles y en 2021 celebramos el quinto centenario de la llegada del cristianismo a Filipinas, que fue para nosotros, especialmente los sacerdotes, un año de reflexión y de mirar la historia de nuestra iglesia y los miles de mártires españoles en Indochina, Japón, etcétera. Hay un detalle, que durante los cinco siglos de evangelización de Filipinas jamás los filipinos mataron un misionero. Es una parte feliz de esa evangelización y estamos muy agradecidos por la gran obra evangelizadora que hicieron los españoles”.

Previamente a su intervención en el teatro Bergidum para dar el pregón de la Semana Santa de Ponferrada, Monseñor Bernardito Auza fue recibido en el Ayuntamiento de Ponferrada por el alcalde y el resto de la corporación municipal, a los que acompañaba el consejero de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y el delegado de la Junta en León, Eduardo Diego. El nuncio firmó el Libro de Honor del Ayuntamiento y el alcalde agradeció su visita regalándole una réplica del Castillo de Ponferrada.