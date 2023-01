O Barco lidera accións para impulsar a Vía Nova entre Astorga e Braga

Presentación do informe da Vía Nova no Barco de Valdeorras. / Eixo Atlántico

Desde hai un ano, o Eixo Atlántico impulsa un proxecto, liderado polo Concello do Barco de Valdeorras e a Deputación de Ourense en colaboración coa Consellería de Cultura da Xunta de Galicia, que promove o Circuíto Cultural da Romanización. Esta iniciativa pon en valor a gran riqueza cultural romana e castrexa de Gallaecia, territorio que actualmente ocupa a Eurorrexión, e o seu patrimonio da humanidade.

Neste contexto, dáselle unha especial importancia á Vía Nova, ou Vía XVIII, roteiro romano que comezaba en Bracara Augusta, actual Braga, e finalizaba en Astúrica, Astorga. Para poñer en valor este circuíto, encargóuselle un informe a expertos galegos e portugueses co obxectivo de estudar medidas que impulsasen a Vía Nova, cuxa viabilidade se expón a través de candidaturas a fondos europeos nas que se está traballando conxuntamente.

O Barco de Valdeorras acolleu recentemente a presentación do informe aos alcaldes e alcaldesas dos municipios polos que pasa o trazado, nun acto presidido por Alfredo García, alcalde do Barco, e Manuel Baltar, presidente da Deputación de Ourense. Á presentación tamén asistiu Santiago Ferrer, arqueólogo e autor responsable da parte galega do informe, e Xoán Vázquez Mao, secretario xeral do Eixo Atlántico.

Cabe destacar que este primeiro informe desenvólvese no marco do proxecto Hi_Experience, cofinanciado polo programa POCTEP e que a partir de agora, os concellos poden presentar suxestións para a súa inclusión no documento.