O Barco acolle os actos centrais do Día das Letras Galegas

Teatro Lauro Olmo de O Barco de Valdeorras

O Barco de Valdeorras será durante os próximos días o epicentro da cultura de Galicia, ao acoller os actos centrais do Día das Letras Galegas, dedicadas este ano ao poeta valdeorrés Florencio Delgado Gurriarán. As actividades comezaron hai meses, pero os proximos días serán especialmente intensos, cunha oferta para todos os públicos, ademáis do acto institucional central que terá lugar o día 17, coa presencia das máximas autoridades da Xunta de Galicia e das institucións académicas e culturais implicadas na celebración das letras.

O programa previsto para estes días é o seguinte:

Luns, 16 de maio, ás 19.00 horas. Exterior do Teatro Lauro Olmo. Entrega gratuíta ao público de briks de leite Feiraco, personalizados coa imaxe de Florencio Delgado Gurriarán, coa animación musical do grupo “Señor Jingles”.

Luns, 16 de maio, ás 20.00 horas. Concerto das Letras Galegas, no que o grupo Zoar interpretará obras de Adolfo Salazar, Jesús Bal y Gay, Rodolfo Halffter, Frederic Mompou e Gerardo Gombau, e a soprano Clara Jelihovschi Panas porá voz a poemas de Amado Carballo, Ramón Cabanillas e Florencio Delgado Gurriarán.

Tamén terá lugar a estrea da peza “Diásporas” de Carme Rodríguez sobre textos de Florencio Delgado Gurriarán, encargada polo Consello da Cultura Galega para esta celebración.

Martes, 17 de maio, ás 11.00 horas.Teatro Lauro Olmo. Acto institucional do Día das Letras Galegas, coa actuación de Roi Casal. Para asistir, faise precisa reserva previa.

Martes, 17 de maio, ás 11.00 horas. Vixésima edición do Maratón de Lectura organizado pola asociación Vagalume e o Concello do Barco. Terá lugar na praza do Concello. Aberta a todos os que queiran participar.

Martes, 17 de maio, ás 20.00 horas. Teatro. “Fantoches Baj” presenta a obra “Tras os vieiros de Florencio”

Trátase dunhapeza de teatro performance para público adulto incluída na xira patrocinada polo programa FALAREDES da Dirección Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia. A entrada é libre ata completar o aforo.

A obra conta como, tralo periplo habitual como visitador de farmacia pola contorna de Guadalaxara, Florencio Delgado Gurriarán chega a casa canso e sedento polo moito peso do seu maletín, onde trae frascos farmacéuticos cheos de area da praia de Manzanillo. Con Ignacio Vilariño na interpretación.

Xoves 19 de maio ás 19:00h. Contacontos: Vendimando Versos

A actriz Soledad Felloza protagoniza un espectáculo de versos e crónicas ao rededor da obra de Florencio Delgado Gurriarán. Unha viaxe desde Valdeorras a México. Unha historia de amor pola terra, a lingua e os costumes e tradicións dos seus veciños.

Ademáis, continúa aberta, no Teatro Lauro Olmo, a exposición "Bebedeira de Ensoños", con horario de visita de mañá e tarde.