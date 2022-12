O Barco abre o prazo de inscrición na Carreira Popular do Turrón

Este luns, 12 de decembro, abrese o prazo para a inscrición das persoas interesadas en participar na Carreira Popular do Turrón, que se celebra o xoves día 22 nas rúas do Barco. A carreira, organizada pola Concellaría de Deportes do Concello do Barco, ten un carácter solidario, xa que se recollerán alimentos con destino ao Banco de Alimentos do Barco.

A primeira saída da carreira será as 20.00 horas desde o Malecón, con meta na Praza Andrés de Prada. Ao rematar esta, dirixida aos máis pequenos, darase a saída aos maiores, na propia praza. Coma todos os anos, haberá agasallos para os máis cativos, e premios tanto aos disfraces de nadal máis orixinais como á participación.

As inscricións poden realizarse por mail, en [email protected], ou presencialmente, entre o 12 e o 21 de decembro, no primeiro andar do Edificio Multiusos, de 8.30 a 14.00 horas, de luns a venres. Nese mismo lugar será a recollida de dorsais, que tamén estarán a disposición dos inscritos o mesmo día da carreira na zona de meta. Só os que fagan a inscrición previa poderán entrar nos sorteos e na degustación da chocolatada posterios á carreira.