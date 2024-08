O Barco abre a inscrición para a Festa das Pandillas do Cristo

Desde este luns está aberto o prazo de inscrición para a Festa das Pandillas das Festas do Cristo no Barco, que se celebrará o domingo, 15 de setembro, a partir das 12.00 horas na Praia Fluvial do Malecón. Comezará cunha actuación da charanga Unión Fhenosa, de acceso libre para todo o público, e continuará cun xantar popular, para o que é necesario que as pandillas se inscriban previamente. A charanga volverá a actuar unha vez rematado o xantar.

A inscrición para o xantar terá un custo de 10 euros por persoa, que se pagarán o día de celebración da Festa, no espazo habilitado para a mesma na Praia Fluvial. Os nenos menores de tres anos que asistan á Festa non deberán ser inscritos nin pagarán a cuota establecida para a inscrición.

Cada pandilla deberá ter como mínimo 4 integrantes, e nomeará a un representante, que será o encargado de facer o pago da cuota de inscrición de todos os integrantes da pandilla á que represente. Cada grupo deberá levar un elemento que a identifique (paño, gorra, camiseta, etc…), e haberá prazas limitadas.

As inscricións poden realizarse ata o día 9 de setembro, de dúas formas: de xeito presencial, no terceiro andar do Edificio Multiusos, ou por medio do formulario ao que se accede no seguinte enlace.