O Barco ten desde hoxe unha oficina para a dinamización turística e de produtos tradicionais. Situada nos baixos do Edificio Multiusos do Concello, ten entrada desde a Praza de Abastos e tamén desde a Rúa Marcelino Suárez. A posta en marcha deste servizo foi posible pola inclusión do proxecto no programa europeo Interreg, a través do Eixo Atlántico, organismo do que forma parte o Concello do Barco.