O concello do Barco apraza o pago de tributos municipais

Malecón do Barco.

Consciente da situación de paralización da vida económica do Concello do Barco de Valdeorras, claramente afectada, como no resto do estado, polas limitacións do estado de alarma, a alcaldía adopta unha serie de medidas para responder o impacto económico negativo que se está producindo sobre as persoas físicas e xurídicas afectadas, e tentar contribuír a minimizar o impacto económico negativo sobre as PEMES e autónomos.

As medidas aprobadas oriéntanse a reforzar o sistema de liquidez das pequenas e medianas empresas e autónomos, e son, entre outras, as seguintes:

-Modificación do calendario fiscal para o ano 2020, ampliando o período de cobranza das débedas de vencemento periódico e notificación colectiva.

-No que atinxe ao imposto de vehículos de tracción mecánica, que xa se emitira antes de se decretar o estado de alarma, amplíase o seu período voluntario de pago ata o 1 de xuño, retrasándoo un mes, con posibilidade de ulteriores modificacións en función da evolución das circunstancias.

-Para as liquidacións dos tributos correspondentes ao segundo trimestre do exercicio 2020: taxa de instalacións de quioscos, taxa pola entrada de vehículos, taxa de servizo de cemiterios, ampliarase o prazo de cobranza do período voluntario de pago, coa finalidade de flexibilizar o cumprimento das obrigas tributarias e minimizar o impacto fiscal para a veciñanza, Así mesmo, con respecto á taxa pola instalación de quioscos, regularizarase a situación de cada contribuínte durante o tempo en que non se produce o feito impoñible.

-En canto a taxa por ocupación de terreos de uso público local con mesas e cadeiras con finalidade lucrativa, mentres dure esta situación excepcional, non se deberá aboar este tributo e no momento en que finalice o estado de alarma procederase á regulación do tributo, ou en todo caso cando sexa posible a súa instalación novamente.

-Os padróns con vencemento mensual, (a escola infantil e os postos do mercado) cando se aproben as respectivas liquidacións regularizarase a situación de cada contribuínte, devolvendo de oficio as mensualidades nas que non se rexistrou actividade.

-Ampliación automática do período voluntario de pago de todas as liquidacións emitidas e notificadas. Este prazo é susceptible de ampliación no caso de prórroga do estado de alarma.

-O período comprendido entre o 18 de marzo e o 30 de abril de 2020 non computará a efectos de duración máxima dos procedementos de aplicación de tributos, sancionadores e de revisión tramitados por esta Administración, si ben durante dito período poderase impulsar, ordenar e realizar os trámites imprescindibles. Non obstante, outórgase o dereito do contribuínte a realizar trámites sen acollerse á ampliación de prazos.

-Non se aplicarán xuros de mora nos procedementos tributarios durante o período transcorrido entre o 14 de marzo de 2020 e o 30 de abril de 2020.

-En canto ás multas e sancións en materia de tráfico, suspéndense os prazos ata que finalice a declaración do estado de alarma, ou de calquera das súas prórrogas.