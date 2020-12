O Concello do Barco organiza actividades de Nadal para nenos e maiores

O día 23 procederase á apertura da pista de patinaxe na Praza do Concello. Estará aberta, con controis de aforo, ventilación e resto de medidas de seguridade ata o día 29, de 11 a 13,30 horas, por la mañá, e de 16 a 20,30 horas pola tarde, con quendas de 30 minutos. Tamén eses días haberá inchables no Pavillón Vello, coas mesmas medidas de seguridade. Neste caso, só para nenos de entre 3 e 8 anos, e con 15 como máximo cada hora. No Pavillón de Calabagueiros haberá inchables do 1 ao 9 de xaneiro, para nenos de máis de 6 anos (30 cada hora como máximo distribuídos entre todos os elementos). En ambos casos, o horario de apertura será de 11 a 13,30 horas, pola mañá, e de 16 a 20,30 horas pola tarde.

Tamén haberá programación de cine especial. “Trolls 2”, “El Jinete del Dragón” y “En guerra con mi abuelo”, son as películas para nenos que se proxectarán a partir do día 24 no Lauro Olmo, ás 17,00 horas. E os días 28, 29 e 30 haberá teatro no mesmo escenario: “Concerto Singular” o día 30, “Arlequina” o 29, e “O Apalpador e o ladrón de xoguetes” o 30. As representacións serán ás 19,00 horas. Tanto no caso do teatro como do cine, o aforo máximo será de 70 persoas no Teatro Lauro Olmo, coa obriga de levar máscara e gardar a distancia de seguridade, e con prohibición de entrar con comidas ao recinto.