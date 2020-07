O Sergas publica as puntuacións provisionais do proceso para o ingreso nas categorías de médicos de primaria e de enfermería especialista

O Diario Oficial de Galicia publica, na súa edición de hoxe, as puntuacións provisionais da fase de concurso obtidas polos aspirantes que superaron a fase de oposición do proceso selectivo para o ingreso nas categorías de médico de familia, odontoloxía e pediatra todas elas en atención primaria. Así mesmo se publican as puntuacións para as categorías de enfermería familiar e comunitaria, pediátrica, enfermería do traballo, de saúde mental e obstétrico-xinecolóxica, ademais das de fisioterapeuta, técnico en coidados auxiliares de enfermería e persoal de servizos xerais.

Esta fase de oposición foi superada por 4.946 aspirantes. Neste proceso selectivo ofértanse 1.492 prazas das que 254 corresponden á categoría de médico de familia, 93 á de pediatra e 7 á de odontólogo. Tamén se convocaron 89 prazas para enfermería obstétrico-xinecolóxica, 30 para enfermería especialista en saúde mental, 30 prazas para enfermería familiar e comunitaria, 18 de enfermería especialista en pediatría e dúas para enfermería especialista do traballo. A estas hai que engadir outras 71 prazas de fisioterapeuta, 772 para técnico en coidados auxiliares de enfermería e 126 para persoal de servizos xerais.

O modelo definitivo de respostas, con indicación das preguntas anuladas e o seu motivo de anulación así como as puntuacións provisionais obtidas polos/as aspirantes presentados/as aos distintos exercicios da fase de oposición atópanse publicadas, á disposición das persoas interesadas, na páxina web do Servizo Galego de Saúde.

As resolucións abren un prazo de cinco días hábiles contados a partir do día 15 de xullo para que as persoas interesadas poidan presentar reclamación ante o respectivo tribunal de selección, unicamente de existiren erros na confección aritmética da puntuación obtida. As reclamacións deberán presentarse nun rexistro administrativo ou a través de calquera dos procedementos previstos no artigo 16 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Así mesmo, habilitouse un enderezo de correo electrónico no que os aspirantes poderán dirixir as súas dúbidas ou consultas: [email protected] Estas consultas non terán a consideración de reclamacións.