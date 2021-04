Samuel Folgueral / QUINITO

Un centro de especialidades en el entorno del Hospital del Bierzo con la posibilidad de la creación de una ciudad sanitaria a medio plazo. Esta sería una de las conclusiones que, según USE, se extrae “de la reunión propuesta por USE Bierzo al Pleno del Consejo Comarcal con la consejera de Sanidad, Verónica Casado, que se ha celebrado en la mañana de hoy, contando con la asistencia de la propia consejera y del presidente y portavoces del Consejo, además del gerente regional de Salud, la directora general de profesionales y de la gerente del Área Sanitaria del Bierzo”.

“Está descartada la quimera de la alcaldesa Fernández Merayo de un edificio en el centro de la ciudad por no ser efectivo y por la imposibilidad de desplazar al personal sanitario entre Fuentesnuevas y La Rosaleda. Pero esa desinversión debe traducirse en algo, y le he solicitado que el Centro de Salud de Picotuerto (Ponferrada II) sea objeto de una reforma. Se va a mejorar Radiología y se intentará actuar sobre el edificio”, afirma el portavoz de USE, Samuel Folgueral.

Por otra parte, en lo que respecta a Ponferrada I, según Folgueral, “se nos ha trasladado el compromiso de la creación de un nuevo centro de salud en la zona alta siempre y cuando el Ayuntamiento de Ponferrada ponga suelo al servicio de la Consejería para su construcción en sustitución del edificio del Paseo de San Antonio. Desde USE Bierzo se propone desde ya que se estudie su ubicación en el terreno municipal que ahora ocupa el aparcamiento de Obispo Osmundo o en la parcela también municipal en el entorno del antiguo Cementerio del Carmen”.

Además, según el portavoz de USE, la consejera ha trasladado la posibilidad de que losusuarios faltos de medios para acudir en coche a vacunarse al Hospital pueden ponerse en contacto con su Centro de Salud para ser vacunados allí.

Samuel Folgueral ha manifestado que “la sanidad pública en El Bierzo tiene importantes problemas, pero también goza de potencialidades que hay que valorar”. En la reunión telemática la consejera ha indicado, en palabras del portavoz de USE Bierzo, “que hay un compromiso por parte de la Consejería para subsanar el problema de los consultorios médicos cerrados y de falta de asistencia presencial”.

En cuanto a la atención especializada y la escasez de medios humanos, se ha trasladado por parte de la Junta que “faltan unos 40 profesionales en los servicios Cardiología, Neurología, Pediatría y Oncología”. “Se está trabajando para solventar esta carencia antes del mes de junio al menos en un 70%, y esa es la expectativa de la Consejería. En el caso de Oncología ya hay dos médicos atendiendo físicamente con el refuerzo, por la tarde, de tres profesionales del Servicio de Oncología de León. Hay compromiso por parte de la Junta para que el Hospital El Bierzo disponga de un gran departamento de Oncología y esperamos que se cumpla con al menos cinco médicos trabajando de manera estable”, afirma Folgueral.

En cuanto a las infraestructuras, la consejera ha afirmado, según el portavoz de USE, “que se están dando pasos para la implantación de Radioterapia y se va a rehacer determinadas áreas del Hospital para que el servicio tenga hueco. Esperamos que el compromiso para que El Bierzo disponga de un acelerador lineal se cumpla”.