Lorenzo Gallego. / EBD

Conocí a Lorenzo Gallego en su etapa como concejal del Ayuntamiento de Ponferrada en el último Gobierno de Celso López Gavela, cuando el socialismo parecía indiscutible al frente de la capital comarcal y de todo el Bierzo en general. Mi director por entonces, Óscar Campillo, me había dado a escoger si entrar como adjunto suyo en León o como delegado de La Crónica 16 de León en el Bierzo, un destino muy sensible e importante por ser el lugar de donde estaba establecido el núcleo duro de la propiedad, el Grupo Martínez Núñez. Opté por nuevos aires y más independencia, esto es, por el Bierzo. Tenía un año justo para relanzar y modernizar el periódico y su equipo aquí. Y en mi primer visita al alcalde en el palacete municipal de la Plaza del Ayuntamiento allí me presentaron a Lorenzo, quien fue muy amable y educado conmigo, pero poco más. Reconozco, y en esto fue un tremendo error mío, que ver a ese hombrecillo de baja estatura y complexión fuerte enfundado en un traje de pana marrón me dio una sensación de persona tremendamente pueblerina. Lo que son las cosas. Mis aires de todavía juvenil periodista no podían estar más equivocados porque con el paso del tiempo, de los años, Lorenzo me demostró en mil y una ocasiones que bajo ese aspecto sencillo vivía un hombre cultísimo, inteligente, mordaz, con un sentido del humor irónico que pocas mentes alcanzaban a entender por su profundidad de carga y un hombre de ideología clara e impertubable.

Por lances del destino, que no ha lugar, me vi en muchas ocasiones de ronda, comidas, cenas o celebraciones con debates incluídos, en su grupo de entonces que, además eran tremendamente políticos y de una ideología socialista en las antípodas de las que yo pudiera albergar. Y lejos de encontrarme incómodo, Lorenzo, como Rosa y otros, me hicieron como pareja de uno de los suyos hueco en sus vidas y en sus conversaciones. Rita Prada, Antonio Vega, Ovidio Lucio, Zaida, Quique “el de Manoli” y otros muchos que me perdonen si me olvido, me enseñaron a ver que los socialistas de corazón y convicción no tienen tridente, cuernos y rabos. Eso sí, conformaban un unido grupo donde la corrupción era algo que odiaban, en casa o en el de la bancada de enfrente, su fe en sus ideas eran puras y cristalinas, algo que en los tiempos que corren es de agradecer, pues contamos con líderes públicos donde el discurso político varía según el interés del momento, y la línea de la honorabilidad y la palabra se ha difuminado definitivamente. En esas diatribas Lorenzo se crecía, argumentaba con fundamentos y tumbaba al contrincante dialéctico con frases lapidarias.

Maestro de profesión, tenía esa sensibilidad de estar al cuidado de niños con singulares problemas. Mimado por su querida madre al ser el hijo pequeño y soltero. Cualquiera diría que sus amores eran por este orden: su madre, su perrita y la lectura. Viajero infatigable, hipocondríaco y de gran sentimentalismo, sus raíces provenían de Santo Tomás de las Ollas, su patria chica. Presencié mil discusiones interminables, serias y de risas, entre él y Ovidio, sí, el del Bodegón. Hombre adelantado a su tiempo, hubiera sido un gran número dos o asesor, ahora que están de moda los contratos a personas -unas sí, otras no tanto- con sueldo público cercanas a los grandes despachos.

Recuerdo cómo se disgustó con la espantada de los tres tránsfugas del PSOE ponferradino para dar al PP el primer gobierno de la democracia. El golpe bajo que le supuso la muerte de su vieja perrita -fea la pobre como ella sola, pero con una relación y compenetración inusual entre amo y animal-, el terrible mazazo de la muerte de su añorada madre, la jubilación… Lorenzo, el de las mil y unas obras de teatro con el Conde Gatón, se fue volviendo poco a poco un ser solitario, taciturno, ensimismado en sus pensamientos… te lo topabas en cualquier esquina paseando a solas. Tuvo realmente una última etapa de su vida donde la nostalgia y cierto porte de aire triste, como de personaje sacado de una obra de Gil y Carrasco. Romántico entre la niebla, testigo sin par de una lenta caída de una forma de ser y de una vida que ya nada tenía que ver con el marketing político, las nuevas tecnologías de información y comunicación. En definitiva, un hombre analógico pero honesto. Un buen hombre. Descanse en paz.

*Funeral en la Parroquia de San Ignacio, el lunes 29 de enero a las 19,30 horas.