Objetivo 2021: Un nuevo modelo de hospital basado en la innovación para avanzar en sostenibilidad y calidad asistencial

Hospital del Bierzo. / QUINITO

El objetivo, y también el reto, pasa por que en 2021 la red hospitalaria de Sacyl cuente con un nuevo modelo de centros basado en la innovación que les permita jugar su rol en la generación de conocimiento, y que éste suponga un retorno económico para la sostenibilidad, pero también para avanzar en la calidad asistencial. Para ello, Sacyl ya se ha puesto manos a la obra, con el fin de dar el salto gracias a la explotación de su actividad científica y asistencial.

Lo ha hecho de la mano de su Unidad de Apoyo a la Innovación, Sacylinnova, que será la encargada de liderar InnHOSPITAL, un proyecto plurirregional, en el que cuenta con otros siete socios de la Región Norte de Portugal, Extremadura y Castilla y León, y para lo que dispone de un presupuesto superior a los 804.000 euros, cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER en el marco del programa Interreg V A España – Portugal (POCTEP) 2014-2020.

Para lograrlo, el proyecto se centrará en el impulso de la actividad innovadora en los centros sanitarios, por medio de la promoción de la cultura de innovación y la instauración de estructuras y metodologías de apoyo. Lo hará de manera transversal en el conjunto de centros y a todos los niveles, tanto gerentes y jefes de servicio, como profesionales y gestores del día a día que muchas veces son los que pueden aportar soluciones innovadoras con mayor rapidez.

Lo explica a Ical Tatiana García Díez, responsable de Sacylinnova, quien incide en que el proyecto quiere trabajar para cambiar el rol de los hospitales, de modo que todo el conocimiento que generan no se escape y éste revierta en la asistencia y en la calidad de la prestación. Para ello, InnHOSPITAL incidirá en definir indicadores de innovación. “Se trata de medir y medir, porque muchas veces se puede tener la sensación de que las cosas marchan, se están haciendo bien, pero luego no es así. Lo que no se mide no existe”, aclara García Díez.

Otra de las patas del proyecto pasa por crear grupos de trabajo donde participen todos los agentes implicados en la innovación, desde empresas, a universidades. Así, se potenciará mucho la participación del tejido empresarial por medio de colaboraciones que puedan dar lugar al desarrollo conjunto de patentes, proyectos transferidos a la industria y spin-offs, entre otras.

“Tanto los objetivos como los resultados previstos en el proyecto InnHOSPITAL se consideran de gran interés para Castilla y León y otras regiones POCTEP, por la gran oportunidad de crecimiento económico que existe a partir del conocimiento que generan nuestros centros hospitalarios”, incide a Ical la responsable de Sacylinnova.

El proyecto se desarrollará con el horizonte temporal del año 2021, gracias al trabajo del consorcio plurirregional formado por ocho entidades del ámbito de la salud de Portugal, Extremadura y Castilla y León. Además de Sacyl, se suman el Clúster de Salud de Castilla y León (Biotecyl); la Fundación para la Formación y la Investigación de los Profesionales de la Salud de Extremadura; Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, Universidade de Aveiro, Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, Cluster Sociosanitario de Extremadura, y el Instituto Pedro Nunes – Associação para a Inovação e Desenvolvimento em Ciência e Tecnología.