Objetivo Icamcyl: dinamizar la comarca del Bierzo

El director del Centro Internacional de Materiales Avanzados y Materias Primas de Castilla y León (Icamcyl), Santiago Cuesta. / Ical

El Centro Internacional de Materiales Avanzados y Materias Primas de Castilla y León, más conocido como la Fundación Icamcyl, fue creado hace dos años con la intención de convertirse en un vehículo para la generación de empleo y riqueza en las zonas mineras. Para ello, se propuso crear un centro de investigación y certificación de materiales en Folgoso de la Ribera, en El Bierzo, y otro donde desarrollar las líneas piloto de procesado de materiales en La Robla. Sin embargo, su director, Santiago Cuesta, reconoce que la mayoría de los planes con los que nació la entidad, cuando “había otras cifras de inversión”, se encuentran en pausa.

Tras dos años de funcionamiento de la Fundación Icamcyl, ¿qué balance hace?

Agridulce. A nivel europeo hemos ganado 16 proyectos de innovación que movilizan casi 40 millones de euros. El objetivo de crear una innovación competitiva y un posicionamiento de León y de nuestra actividad europea lo hemos cumplido con creces. Sin embargo, la Fundación nació con muchos planes de hacer cosas en la región y esperando mucha ayuda regional que, entre unas cosas y otras, no ha venido.

¿Qué destacaría como más relevante de estos dos años?

Lo más importante es que hemos generado la posibilidad de que vengan nuevos proyectos y de que otros de la región participen en cosas o en proyectos que impulsen ellos. Para ello, hemos generado dos plataformas estratégicas dentro de la modernización industrial que lanza la Comisión Europea para la colaboración entre regiones europeas. Una de ellas tiene que ver con el futuro de las materias primas europeas, la minería sostenible y la resiliencia de las cadenas de valor y la otra es la Plataforma Estratégica de materiales avanzados para baterías.

Este último año ha estado marcado por la pandemia. ¿Cómo ha afectado a los proyectos que estaban en marcha?

Vamos mal, no hay dinero público y tampoco lo hay privado, ninguna empresa invierte en innovación porque bastante tienen como para sostenerse. Por suerte, en Europa lo hemos hecho muy bien y hemos conseguido posicionar a León y atraer muchos más proyectos de los que hace cualquier institución pública, al tiempo que hemos creado una simiente para nuevas cosas. Sin embargo, había muchas cosas pendientes que están paralizadas hasta que las administraciones se decidan, una serie de promesas que se han convertido en promesas políticas que dependen de las autoridades.

¿Qué actuaciones se llevarán a cabo durante este 2021?

Hemos logrado el proyecto ‘Mine the Gap’ de apoyo a las pymes. En el mes de mazo explicaremos a las empresas cómo se tienen que aplicar para conseguir bonos de innovación con los que se movilizarán casi cuatro millones de euros. Ya hay muchas empresas que se han interesado, el mes que viene saldrá la convocatoria pública y un comité de expertos las evaluará para, a finales del mes de junio, elegir las ganadoras. Los contratos se prepararán y en el mes de septiembre concluirá el plazo para otorgar el dinero.

¿Cuándo se materializarán los proyectos en los que se ha embarcado la Fundación en estos dos años?

Todos los europeos se van materializando, pero los regionales no dependen de nosotros. Tenemos muy buenas sensaciones con la Diputación de León, hemos encontrado muy buena sinergia frente al abandono regional, que nos crearon y ahí nos han dejado.

¿En qué se trabaja con la institución provincial?

Ahora mismo trabajamos con Eduardo Morán en intentar que la Fundación materialice algo para ayudar a posicionar León y, sobre todo, El Bierzo y sus singularidades, a nivel internacional; ya sean los productos de León, la agricultura sostenible o ciertas industrias. Se hará un Plan de trabajo para aprovechar el motor de Icamcyl en Europa y ver qué cabida pueden tener en los nuevos programas y fondos europeos. Como, por ejemplo, no podemos crear los Polos de Innovación por falta dinero, trataremos de dinamizar la provincia y comarcas como El Bierzo o la montaña leonesa.

¿Este impulso también puede aplicarse a las empresas?

El clúster que ayudamos a crear se está beneficiando al constituirnos como Asociación Empresarial Innovadora, lo que nos permite un reconocimiento y acceder a ciertos proyectos para generar una actividad y dinamizar proyectos con las pymes que forman. Intentaremos hacer delegaciones regionales para tener una mayor operatividad en todas las Comunidades e ir juntos a Bruselas. Ya hemos presentado este enero dos proyectos en el que van diez empresas unidas a las que les podrá ir prácticamente un millón de euros.

¿En qué futuros proyectos se embarcará Icamcyl?

Vienen dos nuevos proyectos a los que aún no se les puede dar mucha publicidad hasta que no se firme el acuerdo con la Unión Europea. También estamos ayudando a distintos empresarios muy potentes, alguno de ellos leonés, a presentar Planes de Recuperación Económica en Moncloa a través de los fondos de ‘Next Generation’. Planes industriales y de generación de industria local que crearán empleos, hasta unos 500 puestos en algún caso, que unen León y no se olvidan del Bierzo.

¿Para cuándo se calcula que estos planes se puedan llevar a cabo?

Dependemos de los plazos del Gobierno de la nación. Se están elaborando los proyectos, se han presentado en las ‘Manifestaciones de Interés’ y también se están presentando a iniciativas de la Junta de Castilla y León. Los Planes se tienen que presentar oficialmente antes de verano, tras lo que habrá una resolución bastante rápida y un compromiso de ejecución antes de 2023.

En cuanto a generación de puestos de trabajo, ¿la Fundación ha conseguido crear empleo?

No, hemos generado nuestro propio empleo, pero eso no es significativo. Lo que hemos hecho es sentar los mimbres para que los proyectos y actuaciones hagan que las empresas se muevan y crezcan. A través del clúster hemos conseguido que muchas empresas sepan lo que es un proyecto europeo y compitan por ello, lo que genera otro dinamismo. Para generar empleo con una Fundación como esta necesitamos inversión y aquí no ha invertido nadie nada.

¿Cuáles son los objetivos que se plantea ahora la Fundación?

Nuestro objetivo es que el Gobierno regional y que las autoridades crean en nosotros y consideren que invertir en innovación y en I+D es algo que se debe hacer. También empezaremos a trabajar en unas unidades mixtas de innovación con las universidades de León y Oviedo, lo que permitirá compartir recursos e investigar conjuntamente. Quienes se han interesado por nosotros son la Universidad y la Diputación de León y lo que intentamos hacer es ver cómo podemos crear un proyecto leonés.

¿Son los mismos objetivos con los que nació hace dos años?

Empezamos con muchos objetivos, todo esto venía de una idea de la Junta de Castilla y León y del Plan de Dinamización de las Comarcas Mineras, había otras cifras de inversión y ahora hay que intentar hacer lo que se pueda. Ahora lo que podemos hacer es apoyar a las pymes y unirnos con otros actores para ver si podemos traer más cosas y aprovechar las herramientas que tenemos para que, con los mimbres que tienen otros que llevan más tiempo, hacer algo con más valor.

¿Los grandes proyectos que se anunciaron están olvidados o pausados a la espera de financiación?

Están pausados, lo que necesitamos es que la administración invierta el dinero y decida hacerlos. Veremos a ver qué pasa ahora con los Fondos de Recuperación, con los que un buen objetivo para la Junta sería impulsar los polos de innovación y dedicar fondos. Todo es una incógnita. Yo con conseguir que Icamcyl sirva para que alguien entienda mejor Europa o para que una pyme reciba un bono de innovación, me sentiría satisfecho.

Uno de esos grandes proyectos fue la creación de un polo de innovación en La Robla. ¿En qué punto se encuentra?

El proyecto está comprometido, la Diputación avanzó que destinaría un millón de euros y nos lo dará, pero hemos topado con la dificultad administrativa y hay una ralentización por culpa del COVID-19, no tiene sentido empezar las obras para parar, pero esas instalaciones acabarán haciéndose. Los planos de lo que se va a hacer están y hay muchas ideas de sinergia con todo lo que se piensa hacer ahí, como Naturgy o la cementera.

En el mes de abril se presentó una plataforma europea para relanzar la actividad económica tras el COVID-19 con un polo en demostrativo en León. ¿Qué se ha avanzado en ello?

La Unión Europea no nos lo ha financiado, pero hemos conseguido hablar con la Comisión Europea para incluir en las ‘open calls’ del proyecto ‘Mine the Gap’ un apartado para ayudar a las pymes que, sin estar en quiebra, tienen dificultades pero un alto valor para relanzarlas a través de los bonos de innovación. Crearemos una Plataforma de Generación de Negocio y un foro de ‘match making’ a modo de escaparate de servicios e ideas para todo Europa.

El programa ‘Horizonte 2020’ también avanzó incidencia en León y Salamanca. ¿Qué se ha llevado a cabo en este sentido?

Es el proyecto Tarántula y a él aportábamos investigación y un estudio estratégico de cómo la tecnología se puede replicar y cómo va a afectar al suministro de materiales. Avanza perfectamente, con resultados muy buenos. Un socio francés está haciendo una gran plataforma digital para identificar recursos estratégicos en Castilla y León y Francia, lo que pondrá a disposición de toda Europa la potenciabilidad de que una empresa venga a El Bierzo a explotar materiales críticos.

¿En qué situación se encuentra la redacción de un Plan Estratégico para El Bierzo anunciada en octubre?

Está prácticamente hecho y la idea es ejecutarlo con el presupuesto reservado por Diputación para 2021, solo necesitamos firmar un convenio para empezar a desarrollar actividades. Estudiaremos sectorialmente El Bierzo para abrir una oficina en Ponferrada de apoyo a las pymes y emprendedores para que vean qué planes estratégicos hay en Europa y podamos ayudarles.

Habla de muchos proyectos para El Bierzo. ¿Qué oportunidades se le presentan al resto de la provincia?

Nos hemos centrado en El Bierzo y en la zona de La Robla, porque tiene cercanía con León y una posibilidad de reindustrialización. También tratamos de llevar allí empresas a través de los fondos ‘Next Generation’ con el objetivo de crear un polo de innovación con una serie de cosas industriales que harán sinergia con lo que va a invertir Naturgy, con la cementera, con una fundición que se plantea o con la Escuela de Buen Suceso. Queremos tener un faro allí e intentar lo mismo que para El Bierzo.

¿Algún proyecto concreto para La Robla?

En el último que hemos presentado en enero en Europa hemos planteado una parte tecnológica en la que se haría un estudio a través de tecnosoles para limpiar el suelo de las escombreras de carbón y cenizas de la central térmica. Nuestra idea es probar esa tecnología mundial en La Robla, para lo que se crearía allí un piloto. Hay varias ideas, pero si quieres jugar a la grande tienes que poner dinero, si quieres jugar a la chica vamos ganando partidas.