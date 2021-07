USE critica la actuación en la acera de la calle Ramón González Alegre

Afirma que carece de remate y que las rampas que la flanquean no cumplen los criterios de accesibilidad

Calle Ramón González Alegre

El Grupo Municipal USE Bierzo solicita al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Ponferrada que actúe “con criterio” a la hora de abordar “sus escasas obras en la ciudad”. “Con criterio de movilidad, pero también de eficiencia y de estética”, indican.

Así, USE Bierzo critica la actuación en la acera paralela a las vías del tren en la calle Ramón González Alegre, partiendo de la glorieta del Caballero Templario hasta la gasolinera del Temple. “Mientras que a una parte se le ha dotado de un acabado digno, al menos mejor presentado que el hormigón pulido que en los últimos tiempos impera en el centro de la ciudad, en ambos extremos de la obra contemplamos que la actuación carece de remate. Peor aún, se flanquea con rampas que no cumplen criterios de accesibilidad y van a seguir siendo un obstáculo para personas con discapacidad o movilidad reducida. De nuevo nos encontramos con una actuación parcial, sin terminar y plagada de distintos niveles que convierten el tránsito peatonal en un desafío, por lo que solicitamos que la obra tenga continuidad a ambos lados de la zona recién acerada con el mismo material para toda la calle, se igualen los niveles, se acabe con las rampas que incumplen la normativa de accesibilidad y, en resumen, se revierta lo que no es sino una chapuza.