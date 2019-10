Obradoiro sobre comercio e banda electrónica no Barco

No marco da iniciativa Escola para apoderamento de mulleres do rural

A Unión de Consumidores de Galicia impartirá un obradoiro no Barco, no marco da iniciativa Escola para apoderamento de mulleres do rural: comercio e banca electrónica, en colaboración coa Secretaría Xeral de Igualdade e o Concello do Barco, nas seguintes datas:

– Venres 18 e luns 21 de outubro, de 17:00 a 19:00 horas

– Venres 25 e luns 28 de outubro, de 17:00 a 19:00 horas

O número de prazas é limitado e as inscricións realizaranse chamando ao 981 56 64 11 (de luns a venres, de 10:00 a 15:00 horas) ou enviando un correo electrónico a prensa@consumidores.gal. Na web da Unión de Conssumidores teñen máis información sobre esta iniciativa: https://consumidores.gal/actualidade/ucgal-cursos-banca-comercio-electronico/.