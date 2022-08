Condenado a ocho años de cárcel por abusos sexuales a una menor

Edificio de la Audiencia Provincial de Valladolid / Miriam Chacón

La Audiencia Provincial de Valladolid condenó a un hombre a ocho años de prisión por un delito de abusos sexuales y otro continuado de proposición sexual a una menor, de once años de edad,, a la que deberá indemnizar con 6.000 euros en concepto de daño moral. Asimismo, le condena por otros dos delitos continuados de proposición sexual a otras tantas menores, de 13 y 11 años, a las que deberá pagar 1.000 euros.

Se le imponen por el delito de abuso sexual once años de inhabilitación especial para cualquier profesión u oficio, sea o no retribuido, que conlleve contacto regular y directo con menores de edad, y cinco año de libertad vigilada. Se le impone además 18 meses de multa, con una cuota diaria de dos euros por cada uno de los tres delitos; y no podrá acercarse a las menores a menos de 500 metros durante las condenas.

Esta sentencia es firme al haber manifestado las partes y los acusados su conformidad con ella y su voluntad de no recurrirla.

La sentencia indica como probado que el condenado mantuvo contactos de índole sexual con menores de edad a través de redes sociales, sobre todo con el móvil, en los que instaba a aquellas de modo insistente y reiterado en quedar con él para verse personalmente y mantener relaciones sexuales. Así, en septiembre de 2019, logró quedar con una menor en un hotel, manteniendo relaciones sexuales con acceso carnal bucal y vaginal, a la que hizo una foto.

Además, en 2019, envió a otra menor una fotografía de sus genitales y proponiéndole que llevara a otra amiga menor para que las dos le hicieran conjuntamente una felación. Asimismo, en los meses de octubre de 2019 y 2020, contactó con otra menor en varias ocasiones para intentar quedar para "ir a follar" y enviándole a dicha menor fotos de su cuerpo desnudo, pidiéndole a la misma que le enviase fotos suyas desnuda.