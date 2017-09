De crisis en crisis hasta la derrota final. Así va Europa. El Brexit y Cataluña eran hasta ahora los principales problemas políticos europeos. Son una máquina de generar incertidumbre. Desde el domingo, también lo es Alemania. Las elecciones del domingo han dejado un Parlamento alemán como el español, es decir fragmentado en seis partidos y con una fuerte irrupción del populismo radical. Se acabaron para Rajoy los reproches de Merkel. Que la canciller alemana lidie ahora con la oposición en busca de un pacto que haga gobernable Alemania. Ay, Merkel, quién te ha visto y quién te ve.

Pero si el partido de Merkel ha perdido 63 escaños, que se dice pronto, los socialdemócratas de Shulz han obtenido el peor resultado de toda su historia. Se han quedado con un 20% escaso de los votos del domingo. Un fracaso, un tremendo revolcón para la alternativa europeísta que representaba el ex presidente del Parlamento Europeo, Shulz. Este resultado confirma la enorme crisis por la que atraviesa la socialdemocracia europea. Que vaya tomando nota el director de la Fundación Pablo Iglesias, el berciano Ibán García del Blanco, quien desde su nuevo puesto de responsabilidad tiene encomendado abrir el debate de ideas en el socialismo español en busca de una redefinición de la socialdemocracia. Tremenda responsabilidad.

Pero antes, el PSOE debe superar todas sus enormes contradicciones internas. Los socialistas son parte de la solución al problema de España, pero antes deben unificar sus estrategias, mensajes y liderazgo. Y, por supuesto, deben volver a conectar con la sociedad; de ahí el papel fundamental de la máquina de ideas que ahora dirige García del Blanco. Y que empiece por generar ideas que sean alternativa al desapego del español medio a causa del aumento de las desigualdades derivado de la crisis y, sobre todo, el enorme cabreo generado por los tremendos casos de corrupción, protagonizados por una clase política que alardea de impunidad ante una Justicia lenta, torpe y sin credibilidad.

En el tema puntual de la crisis catalana, el PSOE lo está haciendo bien. Por un lado manifiesta su lealtad al Gobierno de la nación y el respaldo a la estrategia, que no puede ser otra, de cumplimiento de la Constitución. Y, por otro, y es lo importante y la novedad con respecto al PP, propone como solución política del conflicto catalán la creación de una mesa parlamentaria, a partir del 2 de octubre, que siente las bases de un nuevo modelo autonómico en el que Cataluña vuelva a tener encaje en España. Es decir, sí a la ley y a la Constitución, pero también puertas abiertas a una solución política para superar una situación en la que Cataluña, pase lo que pase, va a quedar fracturada en dos bandos difíciles, que no imposible, de reconciliar.

Jueces, fiscales y policías no son la solución a largo plazo. Pueden servir como dique en un momento dado para evitar una inundación, pero no son la solución. Ya lo advirtió el Tribunal Constitucional al Gobierno en una de sus últimas resoluciones al dejar claro que ellos, el máximo tribunal de Justicia, no son la solución. La solución tiene que ser política. En este sentido, es una pena que Rajoy sea gallego y no haya nacido en el Campo de Calatrava. Allí le hubieran enseñado a hacer encaje de bolillos. Que es lo que necesita ahora España y Cataluña. Y Alemania. Y toda Europa.