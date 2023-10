Olegario Ramón denuncia la falta de profesionales en el Consejo Comarcal del Bierzo y el SAM

Olegario Ramón en una sesión ordinaria del Pleno del Consejo Comarcal. / QUINITO

El presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Olegario Ramón, denunció este martes que la falta de interventores y profesionales en la entidad y en el Servicio de Asistencia a Municipios, el SAM, hace que “muchos de los pequeños ayuntamientos no puedan hacer hacer su trabajo diario”. “Si a algo me estoy dedicando es a buscar soluciones a este tema que me quita el sueño”, afirmó Ramón, al tiempo que señaló que en estos momentos se llevan a cabo “gestiones con la Diputación de León, la Junta de Castilla y León, así como con otras diputaciones provinciales y ayuntamientos que disponen de habilitados para intentar crear una comisión de servicios”.

El presidente de la entidad berciana apuntó que, “de momento”, se ha conseguido un interventor para el Consejo, aunque “siguen haciendo falta para el SAM”, ya que “a pesar de ser un servicio que habitualmente ofrece la Diputación de León, desde hace años se hace desde la institución comarcal gracias a un convenio”.

Este convenio concluyó el 31 de diciembre del pasado año, algo que Olegario Ramón quiere renovar “hasta que se tenga otra solución a medio y largo plazo”. Sobre estas posibles soluciones, apuntó que “en el caso de algunas plazas irá por su convocatoria y en el caso de otras por conseguir habilitados que puedan acudir en comisión o en acumulación”. No obstante, para ello “tiene que haber un esfuerzo principal para que, por vía de urgencia, la Diputación ofrezca su ayude”.

Ramón explicó que el servicio se financia con 200.000 euros que aporta la Junta de Castilla y León y 65.000 del propio Consejo, pero el coste real asciende a 600.000 euros, de forma que la cuantía restante la asume el Consejo Comarcal, lo que “resta el dinero de otras posibles inversiones”.

Ronda de visitas

El presidente del Consejo Comarcal del Bierzo iniciará mañana una ronda de visitas a todos los municipios de la comarca para conocer de primera mano todos los ayuntamientos y e informarles sobre todos los servicios que presta la institución comarcal.

“Es una obligación visitar todos los ayuntamientos y quiero que conozcan bien todos nuestros servicios, porque algunos son muy conocidos pero otros no; los temas de medio ambiente, el Banco de Tierras o el turismo son conocidos, pro también hay otras actuaciones, como la ayuda a drogodependientes, formación y empleo, el trabajo con menores o protección civil”, concluyó.