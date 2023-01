Olegario Ramón descarta extender la ORA a La Rosaleda: "no va a haber ni una sola plaza más de zona azul"

Sobre el Plan de Ajuste, el regidor sostiene que "probablemente" no se extienda hasta 2028 aunque "hasta que no se devuelvan 4 millones de un antiguo préstamo de 10 no se puede salir del plan"

Uno de los parquímetros en el puente García Ojeda. / EBD

El alcalde de Ponferrada, Olegario Ramón, ha descartado extender la ORA a La Rosaleda, así como a ninguna otra zona que no cuente ya con zona azul. "Mientras esté este equipo de gobierno no va a ver zona azul en el barrio de La Rosaleda, no va a ver ni una sola plaza más de zona azul de las que hay ahora", sostiene el regidor, y apunta que "lo que se está diciendo son mentiras rotundas", en respuesta al portavoz de USE Bierzo, Samuel Folgueral, que este miércoles presagiaba que La Rosaleda contaría con el servicio de la ORA.

Plan de Ajuste

Acerca del Plan de Ajuste, que Folgueral aseguraba este miércoles que se alargaría hasta 2028, el regidor ponferradino sostiene que "eso es hablar para crear alarma sin justificación y sin fundamento" y que "probablemente" no se extienda hasta 2028, aunque "hasta que no se devuelvan 4 millones de euros de un antiguo préstamo de 10 millones no se puede salir del plan". Asimismo, afirma que este año se va a devolver, "como mínimo", casi un millón 800 mil euros de deuda. El millón de los remanentes y "700 mil euros y pico" de la anualidad, y señala "que todavía se podría añadir una cantidad si tenemos remanentes".