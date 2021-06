Olegario Ramón: “Habrá una reforma que va a suponer una bajada de tasas e impuestos”

El alcalde de Ponferrada, Olegario Ramón. / QUINITO

Olegario Ramón Fernández (Peranzanes, 1970) se convirtió en junio de 2019 en alcalde de Ponferrada. Dos años después, pasado el ecuador de su mandato, hace balance de las políticas llevadas a cabo por su equipo de Gobierno, de la gestión de la pandemia desde la administración local que preside, del cumplimiento de su programa electoral y del futuro, tanto el suyo personal como el que aspira a dibujar para el municipio, en esta entrevista realizada en el despacho que ocupa en la Casa Consistorial de la capital del Bierzo.

Es obvio que la actividad política durante los últimos meses ha estado condicionada por la crisis sanitaria. Antes de entrar a valorar de manera más global sus dos años de mandato, ¿qué valoración hace Vd. de su gestión de la pandemia?

En primer lugar, diría que no es una gestión individual sino colectiva. Nos hemos enfrentado a una realidad desconocida para todos con un alto grado de incertidumbre en cuanto a cómo iba a afectar a la vida de la gente. Evidentemente, ha sido una crisis sanitaria pero también económica y social. Creo que esa manera de enfrentarla, de forma coordinada, con lealtad institucional, con la creación de esos organismos de emergencia, que opino que fue un acierto, hizo que el resultado fuera razonablemente satisfactorio. Hace falta todavía cierto tiempo para valorar en su justa medida la gravísima situación que afrontamos y, probablemente, el alto grado de acierto en el trabajo que llevamos a cabo.

Algunos colectivos de comerciantes y hosteleros no tienen una valoración positiva de la labor de la Alcaldía. ¿Cree usted que se ha equivocado en algún momento y que se podía haber afrontado la situación de otra manera para que estos negocios pudieran afrontar la situación mejor?

Yo siempre digo que se puede hacer “más y mejor”, pero creo que ha habido un compromiso evidente, decidido. Se ha llegado hasta donde se ha podido llegar. Evidentemente, no se puede comprometer la prestación de servicios esenciales. Pero poner al servicio del sector 200 plazas de zona azul, eximir del abono de la tasa de terrazas en un 90 por ciento, crear una legislación propia y transitoria para las terrazas -clarísimamente favorecedora para el sector-, dar ayudas, los bonos de comercio, que el año pasado fueron 65.000 euros pero que este año son 122.000… todo ello junto a otras ayudas que van a salir próximamente, que van a superar los 100.000 euros para el sector… Creo que si alguna administración ha estado clarísimamente a la altura, esa ha sido la administración local.

¿Qué valoración hace de cómo ha gestionado la Junta de Castilla y León la pandemia, tanto en términos sanitarios como de comunicación?

Yo creo que, en general, la gestión de la pandemia de la Junta de Castilla y León, desde el punto de vista sanitario, ha sido defendible. Desde el punto de vista de la preocupación por los sectores afectados, ahí si que se ha notado un déficit que hemos cubierto en gran parte las administraciones locales con nuestro esfuerzo.

Y, al Gobierno de España, ¿qué nota le pondría?

El Gobierno de España, aun teniendo, digamos, competencias menores, ha hecho llegar fondos. Y luego están los Ertes, un compromiso real que sin duda mantuvo al país. Sin la ayuda del Gobierno central este país se hubiera venido abajo. Y siempre se puede hacer más y mejor, también desde el Gobierno central, pero eso hay que reconocerlo.

Otra de las características de su mandato es que no tiene mayoría absoluta y ha tenido que formar un Gobierno de coalición. Durante estos años, al frente de un equipo de gobierno mixto, o presidiendo el Pleno, ¿ha empatizado en algún momento con su antecesora, que también tuvo que lidiar con una situación de no mayoría absoluta, y, de alguna forma, ha concluido que como líder de la oposición usted veía “fácil” gestionar plenos tan plurales y equipos de gobierno mixtos, pero ahora la percepción es otra?

En primer lugar, empezando por mi etapa de oposición, la mía no tuvo nada que ver con la que estamos viviendo ahora. Mi oposición fue dura cuando tuvo que serlo pero fue constructiva y ayudó cuando tuvo que hacerlo, en los grandes temas. Porque había altura de miras, pongo por ejemplo el único presupuesto que se aprobó en el mandato pasado, el de 2016, gracias a la ayuda del PSOE.

Respecto a la situación actual, nosotros tenemos un acuerdo de inicio, por lo tanto, aunque el equipo de gobierno no lo formamos un solo partido, es claro y evidente que teníamos una mayoría absoluta con la suma de los tres partidos. La situación no es la misma que en el mandato anterior, ni desde el gobierno ni desde la oposición porque nosotros tenemos, con la excepción del PRB, una oposición que está en el “cuanto peor mejor”, sin ninguna duda.

Ha habido un cambio en esta situación con el pase a la condición de no adscrito del concejal De la Fuente que, evidentemente, genera la necesidad de buscar consensos. Pero esos consensos ya los habíamos conseguido antes de esa situación, gran parte de las decisiones más importantes de este Ayuntamiento se habían aprobado no solo con el voto favorable de los tres partidos del equipo de gobierno sino con votos de otros partidos, con lo cual las decisiones estaban más consolidadas. Ya se había buscado la complicidad de otros grupos.

¿Cuáles serían esas grandes decisiones que usted destacaría?

Iría un poco por orden. En este mandato, lo primero que tuvimos que hacer fue poner orden en la casa.. Eliminar una serie de estructuras paralelas que huían del derecho administrativo, que no estaban sometidas al control de la administración; algunas de ellas podrían calificarse perfectamente de “chiringuitos”. Eso fue lo que hubo que hacer. Hablo, por ejemplo, de Turismo Ponferrada. Fíjese, yo tomé posesión en junio de 2019; el presupuesto de Turismo Ponferrada era de 100.000 euros para todo el 19; pues el 15 de junio de 2019 ya había gastado 116.000 euros el anterior equipo, y la mitad de ese dinero era publicidad en medios de comunicación, lo cual da una idea de para qué se usaban esas administraciones paralelas.

Después nos hemos puesto con los problemas más importantes que sufría esta administración. En ese sentido hemos solucionado el problema del transporte público, enquistado desde el 15 de marzo del 2012, para el cual, por la razón que fuera, no había ninguna voluntad por parte de los equipos de gobierno de que la UTE (Unión Temporal de Empresas) que prestaba el servicio no dejara de hacerlo, sino que parece que todo lo contrario. También hemos conseguido municipalizar el servicio de parques y jardines y, próximamente, vamos a aprobar el pliego del Servicio de limpieza y recogida de basura. Además, hemos hecho inversiones reales en toda la ciudad por 17,4 millones de euros, en una situación marcada por la pandemia. Creo que haber conseguido esto es para estar razonablemente satisfecho.

Entre esos problemas que se encontró, ¿listaría los relacionados con la cesión a la SAD Ponferradina del uso del estadio del Toralín?

Había un convenio por el cual la SAD Ponferradina tiene el uso del campo en determinadas condiciones. Es un convenio que viene de lejos y que en su momento se adecuaba al ordenamiento jurídico. Posteriormente, las modificaciones legales han determinado que sería más adecuada otra fórmula para la gestión del campo de fútbol por parte de una SAD. Nosotros lo único que hacemos es adecuarlo a esa fórmula legal más acorde con la normativa y la jurisprudencia, incluso europea, y siempre tratando de ayudar al club que nos representa, a Ponferrada y al Bierzo, y que son nuestros embajadores y que, al final, nos otorgan una publicidad por todo el territorio nacional que también hay que saber reconocer y valorar.

Sobre el transporte urbano, ¿se pueden esperar mejoras en este mandato, como nuevas conexiones con pedanías o una bajada de los precios?

La bajada de los precios ya se ha dado, es una decisión en vigor: el billete ha pasado de 1,15 a 1,10. La concesión con las pedanías es de la Junta de Castilla y León, por lo tanto si a alguien hay que exigirle esa mejora en el transporte que, evidentemente, es necesaria, es a la Junta. Nosotros sí que hemos, como mínimo, mantenido el servicio con aquellas localidades del entorno de la ciudad con las que sí que tenemos conexión a través del transporte público, y en algunos casos lo hemos mejorado. Por lo tanto, en cuanto al transporte que compete a la administración municipal, sin duda, tiene ya una mejora evidente, con medios nuevos. Hay ocho autobuses nuevos en la calle, teníamos algunos que estaban que se caían y nadie tomaba decisiones, ha tenido que ser este Gobierno el que lo haga hecho, y además con unas soluciones tecnológicas inexistentes hasta ahora que hacen de un servicio notablemente superior en calidad al que teníamos.

Hay un par de temas de actualidad en los que la oposición se ha mostrado disconforme, uno de ellos el paso a 30 kilómetros por hora de ciertas vías, en particular de las de doble carril que constituyen las salidas y entradas a la ciudad, aportación de la oposición que cuenta con apoyo popular. ¿Cómo va a afrontar eso el alcalde?

Es un cambio trascendente, no cabe duda. Nosotros, inicialmente, hemos respetado la propuesta que se nos ha hecho por parte de los técnicos estrictamente. Hemos adoptado la propuesta que tanto la ingeniería de movilidad como la Policía Municipal proponen. Es cierto que en aquellas vías en las que el Ayuntamiento podría establecer la velocidad de 50 en lugar de 30, que son las que tienen dos o más carriles en cada sentido, se estaba verificando si esa era una buena idea o daba problemas. Y lo hemos dicho desde un principio: esa no era una decisión tomada con carácter definitivo sino que íbamos a probar durante un tiempo. Es verdad que hay cierta controversia social por este tema, pero que no lo pone solo de manifiesto la oposición, que también lo hace, sino que ya en el planteamiento inicial del Equipo de Gobierno se decía que en este caso íbamos a probar. Hay una cierta controversia y nosotros hemos estado analizando la situación y, desde luego que tomaremos una decisión con carácter inmediato para que sea la decisión definitiva en esas únicas vías en las cuales podemos tomar decisiones. Irá por la vía de la lógica: pues si en un lugar hay colegios, aunque haya dos carriles, pues no parece muy lógico que este a 50 pero, si no se da esa circunstancia, no es imprudente que esté a 50 y por ahí irá la decisión que, como le digo, se va a tomar con carácter inmediato.

[Esta entrevista se realizó antes de que el Ayuntamiento anunciara anunciara el aumento a 50 kilómetros por hora en varias vías de entrada y salida de la ciudad de Ponferrada.]

También, desde la oposición se habla de algunos badenes que, desde un punto de vista técnico, podrían no ser del todo reglamentarios. ¿Cómo esta la cuestión

Esos badenes están visados por los ingenieros municipales. Está claro que hay algunos portavoces de la oposición que pretenden tener conocimientos técnicos más altos que los ingenieros municipales. Nosotros tenemos toda la confianza en los ingenieros municipales y en los lugares en los que se han puesto badenes no ha sido “alegremente”, ha sido porque se han dado un número de accidentes, de atropellos, durante el año inmediatamente anterior o los años anteriores.

Hablaba de “poner orden” y uno de los aspectos en el que lo han intentado hacer es la plantilla del Ayuntamiento. Se han ido cubriendo vacantes, como de Policía o Bomberos, pero hay una sección, la de Urbanismo, que sigue generando problemas. ¿Qué soluciones a corto plazo pueden esperar quienes ven dilatado el proceso de obtención de una licencia?

Sí, esa es una sección que ha tenido problemas. Se han dado diferentes circunstancias que han hecho difícil todo. Estamos en el proceso de selección de dos aparejadores, uno que entrará en plantilla y otro de manera interina; y también de un arquitecto o arquitecta, que entrará también de manera interina; y está en plantilla un nuevo delineante. Con ello, esperamos, con un plan que está ya diseñado, en un plazo razonable, ponernos al día. El retraso afectaba a determinados tipos de licencias, no era generalizado. Las declaraciones responsables, que son el mayor número, están al día, pero en licencias mayores y en algunas menores sí que había retraso. Con este plan esperamos ponernos al día. Ahora mismo, las dos arquitectas titulares están de baja. Una de estas bajas está cubierta por un arquitecto interino y otra es la que se va a cubrir, igualmente de manera interina. La arquitecta de la oficina de visados del ARU, puntualmente está echando una mano en los proyectos del Ayuntamiento. Eso es en lo que estamos ahora mismo y creemos que con liderazgo y organización, en un periodo razonable, en torno a 6 meses, deberíamos estar al día.

Otro “lío” que tiene su equipo de Gobierno es el de la tasa de basura, que hay que ponerla porque la UE dice que tiene que haber una, pero se crea un jaleo con la oposición que lleva a un Pleno extraordinario. ¿Cómo afronta Vd. ese Pleno, tanto en términos de aritmética de los votos como en términos de comunicación a los ciudadanos de por qué se les impone una tasa de basura -y cómo se les va a compensar-?

La verdad es que quizá ha faltado pedagogía. Nosotros si creamos una tasa de basura es porque hay dos directivas europeas que, desde 2008, empiezan a hablar de la obligatoriedad de crear las tasas de basura. Se basa en el principio ya consagrado en la legislación europea de que quien contamina paga, ese es el principio. Para un equipo de Gobierno, no es fácil crear una tasa nueva porque, evidentemente, es impopular. No lo han hecho los anteriores equipos de Gobierno, aunque es obligatorio, y nos toca a nosotros. Venimos a hacer las cosas bien y regularizar tanto en lo que puede ser bueno para el propio equipo de Gobierno como en lo que puede ser impopular, como es este caso. Y hemos creado la tasa.

También es cierto que la hemos bonificado para la mayoría de los comercios en un 50 por ciento. Y para las grandes superficies ya existe, desde hace muchos años, no la ha creado este equipo de Gobierno, que no la hemos incrementado absolutamente nada. Es verdad que la situación es complicada. Nosotros somos rigurosos: cuando hacemos algo es porque podemos hacerlo y no comprometemos la prestación de servicios esenciales. Por eso estamos trabajando en una reforma fiscal que afecta a varias tasas, que afecta a varios impuestos que va a llegar todo lo lejos que podemos llegar sin comprometer todos los principios esenciales de una administración como es la administración local.

¿Una rebaja fiscal?

Sí, sí: una reforma fiscal en tasas y tributos que, desde luego, va a suponer una rebaja y que va a llegar hasta donde puede llegar porque está estudiada por los servicios económicos de la casa. Desde la oposición se puede pedir el fin del hambre en el mundo, la paz, lo que se quiera. El PP en esto [la polémica sobre la tasa de basura] debería ser más razonable porque es un partido de gobierno, ha estado gobernando y supongo que tendrá la vocación de gobernar. Denotan una falta de responsabilidad y de conocimiento y un exceso de demagogia. El resto de partidos que han pedido la retirada de la tasa pues, evidentemente, están más en fase de desaparición que en fase de gobernar, entonces se puede entender que estén en estas cosas; pero el Partido Popular de verdad que debería estar a la altura de ser un partido que ha gobernado y que puede gobernar.

Otro de los temas que suele señalar como “heredados” es el acondicionamiento de ciertos barrios. Lo ha dicho varias veces de, por ejemplo, el barrio de Compostilla, que hay barrios que en los últimos años no han recibido el trato que deberían. ¿En qué otros barrios piensa invertir el Ayuntamiento, qué otras zonas de la ciudad además de Compostilla y la del poblado de la Minero entre el Temple y Flores del Sil, pueden esperar mejoras de aquí a dos años, cuando Vd. tenga que enfrentarse de nuevo a los electores?

La situación afecta a todos los barrios porque ha habido un problema de falta de mantenimiento durante demasiado tiempo y afecta también al medio rural. Nosotros somos un municipio eminentemente rural. Yo estoy visitando ahora a todas las localidades que integran el municipio y es una constante: salvo excepciones contadísimas, es una constante el verificar la situación de abandono. Fíjese: no creo que durante este mandato podamos poner al día la situación en nuestros barrios y pueblos, es más: estoy seguro de que no podremos. Pero sí que hay que empezar a hacer un esfuerzo en diferentes lugares.

Es verdad que Compostilla estaba absolutamente olvidado, no sé si porque electoralmente suele ser un barrio que vota socialista, y eso hacía que fuera un barrio olvidado, pero lo cierto es que lo era y que hemos hecho algunas inversiones allí y probablemente haya que hacer más. Pero ocurre otro tanto de lo mismo en Flores del sil, en Cuatrovientos, en las pedanías… en el barrio del entorno de la Universidad, el triángulo entre la avenida del Castillo, avenida de España y Pérez Colino. Es evidente que la situación afecta a diferentes barrios, también al entorno de la plaza de Abastos porque ha habido una falta de mantenimiento durante demasiado tiempo.

Al mismo tiempo, en un barrio como la Rosaleda, donde se ha desplazado mucha población en los últimos años hasta hacer que el centro de Salud de Cuatrovientos sea el único que ha crecido en número de tarjetas sanitarias, ve cómo hay overbooking en los columpios. ¿Cómo lidiar con esa situación en la que hay barrios que pierden población con infraestructuras viejas y otros nuevos en los que ya hay demasiada población para sus infraestructuras?

Hay que ir compensando, evidentemente, y alguna actuación se va a hacer, casi con cierta rapidez en la Rosaleda. Cuando se planifica un barrio tan grande, deben de ir acorde con ese barrio los equipamientos y ha habido un déficit de equipamientos, a pesar de que tiene un parque y una zona de juegos, etcétera, sin embargo acercándonos más a la avenida de la Libertad hay un déficit que hay que ir compensando. Y de hecho, ya le digo, en breve va a haber una actuación por parte del equipo de Gobierno.

¿En qué va a consistir?

En este caso, tiene que ver con elementos de juego y ejercicio en la vía pública.

De cara al futuro, con esta labor de “arreglar los desarreglos”, ¿se ve Vd. renovando la confianza de su partido y de los ciudadanos dentro de dos años de cara a repetir como alcalde de Ponferrada?

Hombre, además de arreglar los desarreglos, estamos generando la Ponferrada del futuro.

Pero, en la parte personal, ¿Vd. se ve de nuevo de Alcalde para seguir impulsando esa Ponferrada 3.0?

Yo le puedo hablar de lo que yo tengo en la cabeza, luego pasará lo que tenga que pasar. Yo creo que el proyecto que tenemos exige dos mandatos. Y yo tengo en la cabeza, si la ciudadanía lo apoya, repetir un mandato más porque creo que el proyecto lo exige. Un solo mandato no consolida el proyecto, sobre todo porque hemos tenido que solventar tantísimos problemas históricos que no da tiempo. Y eso es lo que tengo en la cabeza: mi compromiso es con el municipio de Ponferrada durante dos mandatos al frente, si la ciudadanía así lo decide, evidentemente.

En el ámbito de las tecnologías aplicadas a la vida cotidiana ha habido una apuesta del equipo de Gobierno. Vd. habla apasionadamente cuando toca este tema, de las nuevas tecnologías, con empresas locales, convenios con las universidades… ¿qué espera el alcalde de todo esto?

Esto es una apuesta clara de este equipo de gobierno. Creemos en la innovación, en la digitalización, creemos en el internet de las cosas… algún otro portavoz, a pesar de llevarlo en su programa electoral (quizá no lo sabía) decía que eran “ocurrencias”, pero nosotros hemos apostado claramente desde el principio.

Hemos creado un HUB tecnológico, aquí en la sala de juntas de este Ayuntamiento, en el que está el Ayuntamiento, ambas universidades (la ULE y la Uned), Ciuden y el empresariado privado. Las iniciativas más importantes de emprendimiento que están saliendo en esta ciudad surgen de ese HUB tecnológico. Hemos creado el proyecto Ponferrada CityLab: Ponferrada ciudad-laboratorio donde testan sus productos empresas tecnológicas innovadoras para hacer más fácil la vida a la gente y, si superan ese testado, pasarán al mercado. Algunos ya están en él. Once convenios hemos firmado, la mayoría de ellos con empresas y asociaciones nacionales. Pero es que ya hemos firmado un convenio con una empresa sueca. Eso es una realidad y eso está generando empleos en el sector de la innovación tecnológica: medidores de CO2, una propuesta de alcoholímetros para vehículos públicos, control de aparcamientos… en esta línea van casi todos los proyectos.

Pero es que además estamos en el proceso de implantar y convertirnos en una ciudad dentro de la red de destinos inteligentes, estamos en ese proyecto, que es muy ambicioso, pues supone un turismo más sostenible, distinto para el que viene. Y para los que vivimos aquí, el territorio es más sostenible. En esa línea va también el proyecto de protección de los bienes patrimoniales del municipio, de 300.000 euros, que hemos firmado con la Junta de Castilla y León, cuyo centro neurálgico estará en el Castillo de los Templarios.

Luego, esa digitalización es una apuesta clara de este equipo de gobierno y estamos seguros de que damos en el clavo. Hace mucho tiempo que este ayuntamiento está en la red de ciudades inteligentes… ¡pues estaba absolutamente inactiva! Hasta que este Gobierno ha decidido adquirir protagonismo en la red. De esto, estamos absolutamente convencidos.

El sector turístico y su dinamización, ¿es suficiente para revertir la muerte demográfica?

No. Es una parte importante pero no es suficiente. Cuando hablo de que estamos diseñando un modelo de ciudad y de municipio distinto en realidad algunas de las bases ya están reflejadas en los propios presupuestos. Por supuesto, la digitalización, profesionalización y diversificación de la oferta turística es muy importante, pero le pongo otros ejemplos de modelo de municipio al que aspiramos: el bosque urbano, una zona depauperada de muchos miles de metros cuadrados, la antigua montaña de carbón, se va a convertir en un ejemplo de proyecto verde sumidero, de captura de carbono con tres zonas diferenciadas: 7.000 árboles autóctonos que se van a plantar, otra zona de ocio infantil y juvenil y otra zona didáctica vinculada a proyectos relacionados con la naturaleza. Va a poner en valor una zona absolutamente depauperada y mejorar, sin duda, nuestra ciudad de forma importante.

Dos, polígono de la Llanada: si no tenemos un sector industrial con cierto músculo no vamos a garantizar el futuro. Somos el primer equipo de gobierno que invierte en el polígono de la Llanada: 490.000 euros en el presupuesto del 21 y otro tanto en el 22. Y además vamos a ir a proyectos europeos, para intentar conseguir una financiación mayor. Porque el polígono de la Llanada exigiría una actuación en torno a 4 millones de euros, pero desde luego la señalización, actuación en vías, saneamiento, la conexión con la Nacional VI, eso se va a garantizar con el millón de euros que el Ayuntamiento contempla en los presupuestos. Para que no se nos vayan las empresas que ya están y para que crezcan empresas que ahora son medianas y que, probablemente, pueden llegar a ser grandes . Y eso es pensar en el futuro de esta tierra, y además de pensarlo, reflejarlo en los presupuestos.

Acabamos de presenciar cierta polémica en la capital de la provincia… ¿Habló usted de estos temas con el ministro Ábalos, tal vez de una forma más privada de la que lo hizo su homólogo, el alcalde de León, que ha recibido reproches de su propio partido, dicen que por las formas?

Yo, desde luego, he sido exigente, he pedido lo que necesita esta ciudad de manera privada y en el discurso que di en el Castillo. Y no he tenido el más mínimo problema con el equipo ministerial. Yo tengo claro que si soy alcalde de Ponferrada, es porque encabecé la lista del Partido Socialista Obrero Español. Eso lo tengo claro. Y las reivindicaciones se pueden y se deben hacer y eso no es incompatible con hacerlas de una manera que no genere una situación de cierto bochorno.

Desde luego, he hablado con José Luis Ábalos de manera privada de nuestras necesidades y lo he hecho también en el discurso. Le hablé del corredor ferroviario, de la plataforma intermodal, del acceso a la A6, de la ronda sur, de la A76… le hablé de los problemas reales de esta tierra.

Desde la oposición han dicho que Olegario Ramón no tiene peso en el PSOE y que, por tanto, Ponferrada no tiene peso ante los ministerios. Usted ha tenido en estas semanas encuentros al más alto nivel, con el ministro Ábalos pero, también, anteriormente, con el ministro de Cultura y Deportes. ¿Se han concretado compromisos?, ¿se van a materializar esas buenas intenciones que siempre tienen los políticos en la boca?

Algunas cosas, y de las importantes, se van a transformar en proyectos. También me reuní con la presidenta de Adif y el día 30 estaremos en Madrid con el secretario general de Infraestructuras y de nuevo con la presidenta de Adif. Cuando tienes un partido con una historia y una dimensión como el PSOE, pues decir que el alcalde de Ponferrada no tiene peso… tengo el que tengo, evidentemente, pero es que pertenezco a un partido muy grande. Cuando tienes un partido que son un grupo de amigos de Ponferrada, por poco cargo que tengas, ya tienes un peso extraordinario. No me preocupa realmente. Desde luego, hago lo que tengo que hacer como alcalde, los contactos que tengo que hacer y, fíjese, ese apartadero anunciado por José Luis Ábalos creo que es la primera realidad que va a posibilitar que tengamos en Ponferrada una plataforma intermodal de transporte de mercancías y que estemos incluidos en el eje ferroviario del Corredor Atlántico. José Luis Ábalos dijo claramente que habrá apartadero en Ponferrada y eso garantiza ambas cosas.

Dice que para consolidar el proyecto hacen falta dos mandatos, hemos tenido en este una pandemia que ha trastocado todo… ¿cómo ve el poder cumplir sus promesas electorales, van a quedar propuestas en el ‘tintero’? Habló en campaña de, por ejemplo, fomentar un parque de vivienda en alquiler, ¿qué va a quedar sin cumplir del programa de Olegario Ramón?

Quedan dos años. Lo que sí le digo es que volvemos continuamente sobre nuestro programa electoral. A estas alturas, estamos a mitad de mandato y a pesar de haber tenido una pandemia hemos cumplido exactamente el 50 por ciento del mismo. Es un trabajo que hacemos habitualmente, pues esa fue la propuesta que hicimos a la ciudadanía y eso fue lo que la ciudadanía dijo que era el proyecto que quería para el municipio de Ponferrada. Y a fe que vamos a continuar trabajando para intentar que sea cumplido en su integridad. Y a final de mandato veremos si lo hemos cumplido, o no, en su integridad. Pero un altísimo porcentaje, sin duda, se va a cumplir.

Muchas gracias, alcalde. Si quiere añadir algo más…

Simplemente, dar un mensaje a la ciudadanía y hacer un llamamiento a la clase política y al resto de la sociedad berciana. Vivimos momentos tan complejos, tan difíciles, después de repetidas crisis, la del carbón, la de las centrales térmicas. Hay quien ha estado mintiendo, todavía hoy, a la ciudadanía… Todos, desde hace mucho, sabían que el 31 de diciembre del 2018 las minas se cerrarían salvo que fueran rentables y estuvieran dispuestas a devolver las subvenciones; y que las centrales térmicas, salvo que se hicieran las inversiones establecidas, cerrarían en junio del año siguiente, y eso ha ocurrido. Y fíjese que hasta centrales térmicas que hicieron las inversiones, como As Pontes, cierran también. Y luego viene la crisis de la pandemia…

Estamos reinventándonos y no podemos poner palos en la rueda. Todos tenemos que tomar decisiones, en nuestro ámbito profesional, en nuestro ámbito privado, y podemos tomar decisiones pensando únicamente en nosotros mismos o hacerlo pensando en la colectividad, en nuestra comarca, en nuestro municipio, para que las futuras generaciones tengan un futuro mejor. Si somos capaces de asumir ese compromiso todos, también la oposición, el futuro será mucho más fácil de ganar.

También le digo que quienes quieran poner palos en las ruedas tendrán una responsabilidad histórica, que la ciudadanía juzgará de una manera muy dura. Pero estamos razonablemente satisfechos con lo hecho, queda mucho por hacer… pero el cambio es imparable.