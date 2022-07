Olegario Ramón: "Los gestores del desastre se están erigiendo en adalides del buen hacer"

Marco Morala y Samuel Folgueral. / EBD

El alcalde de Ponferrada, Olegario Ramón, insistió en su visita a las obras de la plaza de Cuatrovientos en sus críticas a los dos portavoces de la oposición, Samuel Folgueral y Marco Morala, que en las últimas horas criticaron varias actuaciones municipales, como el contrato de obras de mejora en el polígono de La Llanada o los viajes al pleno de la Red Innpulso y a un foro sobre transformación digital del sector turístico.

Ramón calficó a ambos políticos como "gestores del desastre que se están erigiendo en adalides del buen hacer y no tienen legitimación alguna para hacerlo", señalando que Folgueral "ocupa un lugar destacado en el manual de hacer el ridículo" y lamentando la falta de lealtad institucional de Morala: "¿Si nos seleccionan para entrar en la Red Innpulso vamos a ser los únicos que no vamos a la reunión? ¿Si nos piden ir a un foro tecnológico y de innovación para hablar de un proyecto nuestro no vamos a ir? Si Morala quisiese a Ponferrada estaría contento de que estemos en el mapa de la innovación y el turismo sostenible. Lo otro es estar contra Ponferrada por razones puramente electorales que no creo que le vayan muy bien".

En este sentido, el regidor recordó que las obras recientemente adjudicadas para el polígono de La Llanada ascienden a más de 400.000 euros y ya se está redactando la segunda fase, que esperan adjudicar este mismo año, por una cantidad similar. "Además, estamos en conversaciones con la Junta para hacer el acceso desde el pueblo al polígono con aceras, saneamiento y alumbrado", añadió, remarcando que "en un polígono donde en más de 20 años se invirtieron cero euros, ahora se invierte lo que se invierte".

Por otro lado, en referencia a los viajes que Morala calificó como "improductivos", Ramón apuntó que "hemos ido a Bruselas y los gastos no han llegado a 500 euros, y hemos obtenido ya 6,6 millones de fondos europeos, más lo que pueda venir. ¿Saben lo que costó aquel viaje tan productivo a Pachuca? 57.040,75 euros para no conseguir nada. Eso sí que eran viajes improductivos".