Olegario Ramón: “No vamos a ser siervos de nadie, solo de la ciudadanía”

Olegario Ramón Fernández, licenciado en Derecho por la ULE, funcionario público de 48 años de edad, es el candidato del PSOE a la Alcaldía de Ponferrada, partiendo como favorito en las encuestas en las elecciones de este 26 de mayo. Ramón, casado y con dos hijos, llegó a Ponferrada con 13 años procedente de su localidad natal, Peranzanes.

Su partido fue el más votado en las elecciones generales en Ponferrada, duplicando al PP. ¿Se ve ganador?

Las elecciones generales tienen su arrastre pero no son las municipales, no son los mismos partidos, las municipales tienen sus peculiaridades. El resultado nacional ayudará pero hay que mantener la movilización. No obstante, el PSOE está fuerte y todos aquellos que busquen seguridad tienen que apostar por el PSOE.

¿Y por qué apostar por el PSOE?

El PSOE es la alternativa fiable, llevamos demasiados años en Ponferrada de redes clientelares, endogamias, oscurantismo… más los últimos cuatro años perdidos. Las ciudades cercanas que son competidoras naturales, como Monforte y Benavente, han hecho bien sus deberes; nosotros, no. Necesitamos una transformación digital, ecológica; la transición justa la va a encabezar un gobierno del PSOE, y los convenios de transición también tiene que hacerlos el PSOE.

Entonces, con el PSOE en el Gobierno, ¿también se beneficiarán proyectos como el de Ciuden?

Ciuden tiene que ser apuesta desde PSOE de Ponferrada, del Bierzo y de León. Vamos a exigir, no solo a pedir, a nuestro gobierno central que regrese a lo que Ciuden suponía de transformación para una comarca, porque creaba puestos de altísima cualificación, que aguantan mucho mejor la crisis, una alternativa en un momento esencial. Todo el mundo sabía desde 2012 que la minería y las térmicas se iban a acabar, pero se han perdido más de siete años sin hacer nada. El haber completado el desarrollo de Ciuden habría sido una oportunidad muy importante para la comarca, pero todavía estamos a tiempo.

La sensación, sin embargo, es que todos hablan de Ciuden pero que ésta no acaba de fijar su nuevo rumbo y retomar el puso.

El PSOE, con 85 diputados, ha estado 10 meses en el Gobierno. Ahora, un nuevo gobierno socialista más estable está en en condiciones de actuar, y por eso le vamos a exigir que actúe.

En cuanto a que ahora todos hablan de Ciuden… En política hay que tener cierta decencia, y que el Partido Popular diga ahora que basa su proyecto de futuro en esta fundación… un poco de memoria por favor, que no falten al respeto a los bercianos y a todas las personas que se implicaron en este proyecto, a aquellas personas que hicieron de él un plan de vida, de desarrollo profesional, abandonando otros proyectos importantes que estaban liderando en distintos lugares de España. El PP se cargó el futuro del Bierzo y de muchas personas, de profesionales muy valiosos. Un poco de respeto por favor.

¿Cuáles serían otros proyectos de la dimensión del de Ciuden para el Bierzo?

Desde diferentes administraciones se pueden hacer muchas cosas, las infraestructuras son imprescindibles, porque un sector industrial, una ciudad, una comarca no se desarrolla si no tiene buenas comunicaciones. Sin embargo, el Ayuntamiento solo tiene la capacidad de realizar algunas infraestructuras, por lo que necesita a otras administraciones para los grandes proyectos. Y el Gobierno central está comprometido; por ejemplo, con el Corredor Atlántico. Lo más importante ahora de esta gran infraestructura es tener listo el proyecto para que a partir de enero de 2021 se pueda optar a esa subvención del 50% de la financiación por parte de Europa. También son necesarias otras infraestructuras, sobre todo las que nos dan conexión con Galicia y Asturias.

Debemos asimismo estar preparados para la transformación digital. El Bierzo y Ponferrada tienen que ser el laboratorio social de España donde se prueben las investigaciones tecnológicas que va a suponer la transición justa. Y Ponferrada debe estar al frente: tenemos los empresarios, los agentes sociales y la voluntad.

Parece que tiene muy claro el apoyo del Gobierno central a esta tierra.

Estoy convencido, y además tenemos posición de cierto privilegio porque este partido, a la hora de elaborar sus listas, sí pensó en el Bierzo, lo que no hicieron otros. Ahí tenemos a Carmen Morán -elegida senadora- y Javier Alfonso Cendón -diputado-. Cendón -secretario provincial del PSOE- es berciano por línea paterna y por línea materna, y eso se lleva en la sangre. Van a ser interlocutores privilegiados de esta comarca, al igual que Tino García de Laciana, y al igual que el resto de cargos socialistas. Estoy convencido de que van a hacer su trabajo y a cumplir con esta tierra. Tal vez no conseguirán todo lo que quieren pero sí muchas cosas.

Y sobre los ‘pequeños proyectos’, ¿qué le están demandando en mayor medida los vecinos de la ciudad durante esta campaña?

Una petición que se repite en todos los barrios es la mejora del estado de las calles, plazas y aceras, y la necesidad de dar solución a los problemas de suciedad, recogida de basura y mantenimiento de las zonas verdes, en líneas generales, al abandono de la ciudad.

Hablando de esos servicios, ¿qué solución propone usted para el llamado ‘macrocontrato’ que unifica la prestación del servicio de limpieza y recogida de basuras y del de mantenimiento de jardines?

Nosotros apostamos claramente por la separación de ambos servicios y por la la gestión directa -municipalización-, por un lado de la limpieza y la recogida de basuras y por otro del mantenimiento de jardines.

También está pendiente una solución para el transporte urbano.

Sí, desde el 15 marzo 2012 este servicio está en una situación ilegal. Al igual que pasa con el llamado ‘macrocontrato’, solo ha beneficiado al concesionario. Quienes han estado gobernando en el Ayuntamiento han mantenido esa situación de manera voluntaria. Nosotros también somos partidarios de la gestión directa del TUP.

Se podría decir que se trata de dos de los ‘males’ enquistados en esta ciudad. ¿Y por qué cree que se ha llegado a esta situación?

Todos estos problemas derivan de un sistema de hacer política que se instaló en esta ciudad desde que Celso López Gavela abandono la Alcaldía. Un sistema que fue generando círculos reducidos de poder, que a su vez generaban una situación ventajosa para unos pocos; círculos que fueron creciendo en poder de decisión en la propia casa consistorial, lo que ha afectado también a la gestión administrativa, con enfrentamientos entre los servicios municipales. Esta situación la han creado los políticos en el gobierno, y en estos últimos cuatro años la han potenciado. Si se repasan las contrataciones que se han hecho en este ayuntamiento desde hace 20 años hay nombres que se repiten continuamente… y habiendo mucho empresariado en el sector supongo que no se deberían repetir.

Por todo ello aspiramos a la limpieza en la selección del personal, en las adjudicaciones; a la transparencia en la gestión, a que los ciudadanos conozcan esa gestión, pues lo que no se puede dar a conocer es que no está bien hecho. En suma, a cambiar el sistema de hacer política.

Pasan los meses, los años y la despoblación no cesa. ¿Qué se puede hacer para parar esta sangría?

Formamos parte de la España vaciada, en Ponferrada, desde hace unos años, fallece el doble de personas de las que nacen, esa es la realidad. Por eso es importante tener un modelo para que revierta la situación, un modelo de medio rural, que va desde la prestación de servicios de calidad al aprovechamiento de las potencialidades propias de ese medio: del sector micológico (el Consejo del Bierzo acaba de crear el Parque Comarcal), cinegético, forestal, de la apicultura, el turismo rural… Y ese modelo debe contar con la llegada de la banda ancha.

También tenemos que potenciar la cultura (un derecho y una oportunidad) y los servicios a los mayores, que además de una obligación ética pueden ser un fuente de ingresos. Asimismo necesitamos un sector agroalimentario competitivo, hay que aplicar la investigación a la agroindustria, hay que mejorar en la transformación del producto, al tiempo que los usos sostenibles de los recursos naturales y las energías renovables.

A través de todos estos sectores podremos crear el tipo de empleo al que vamos abocados: empleo verde, empleo agroalimentario y empleo público de cualificación en el sector sanitario y en los servicios sociales.

La campaña toca a su fin. ¿Cuáles son sus impresiones? ¿Cómo ha visto al resto de partidos?

Me parece que ha sido una campaña sin grandes propuestas, no se ha estudiado, no se ha trabajado demasiado el modelo que se quería presentar por la mayor parte de los partidos. Sí veo que hay muchos partidos, dicen que el hecho de que haya muchas alternativas es bueno, que es la fiesta de la democracia. Pero desde el punto de vista del PSOE entendemos que gran parte de los votantes de esos partidos pueden encontrar el ánimo de cambiar la ciudad que buscan en el PSOE. Así su voto servirá y no beneficiará al final a la derecha.

¿Está dispuesto a pactar con otras fuerzas? ¿Cree que su principal rival, el PP, lo va a hacer por su parte?

Nosotros, aunque tuviéramos la mayoría para gobernar, hablaríamos con todas las fuerzas para llegar a acuerdos, la situación de Ponferrada es tan crítica que esos acuerdos, con altura de miras, van a ser necesarios. Buscaremos acuerdos basados en la transparencia y en la ética, jamás vamos a hacer un pacto con nadie pensado en adjudicar un determinado contrato por sustancioso que sea el mismo.

Y en cuanto al PP, hay tanto intercambio de cromos con Ciudadanos que ya no se sabe dónde empieza uno y dónde acaba el otro. El primero ficha a la exportavoz del segundo, en el segundo encontramos nombres que en su día figuran en el primero…

Y por último, ¿qué les diría a los ponferradinos que acudan a las urnas este 26 de mayo?

Espero que la ciudadanía de Ponferrada confíe en los que nos presentamos a estas elecciones sin ‘mochila’ de ningún tipo, en los que vamos a trabajar con independencia. Estos últimos días hay gente preocupada para que el PSOE no gane estas elecciones porque entiende que sus intereses particulares pueden estar en juego. Yo le pido a la que gente que confíe en los que pensamos en los intereses generales, en los que creemos en el contrato social y en el pacto intergeneracional, en valores como la cohesión, la solidaridad y la justicia social. Vamos a ser transparentes y participativos. No vamos a ser siervos de nadie, solo de la ciudadanía.

