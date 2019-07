Olegario Ramón se compromete a acabar con los problemas de cobertura en Peñalba y Montes

Olegario Ramón participó en la fiesta mozárabe de Peñalba / EBD

El alcalde de Ponferrada, Olegario Ramón, se comprometió este sábado a acabar con los problemas de cobertura móvil y de internet en la zona del Valle del Silencio, aprovechando su visita a Peñalba de Santiago para participar en la fiesta mozárabe que organiza la asociación de vecinos.

Ramón manifestó que “como alcalde me siento avergonzado de que en los años en los que estamos Peñalba no tenga esa cobertura”, al tiempo que aseguró que “va a ser una prioridad para el equipo de gobierno el solucionar ese problema, pero no con parches transitorios, sino con una solución definitiva, que llevará un cierto tiempo y también una cierta inversión. Si al final de este mandato no hemos solucionado este problema, habremos fracasado como equipo de gobierno”.

Más de un centenar de vecinos de Peñalba y el Valle del Silencio participaron este sábado en la fiesta mozárabe, en la que se recrea la entrega por parte del rey leonés Ramiro II de una cruz votiva a la iglesia del pueblo con motivo de la victoria en la batalla de Simancas.

Mejora de la carretera

Aprovechando su visita a Peñalba, Olegario Ramón también destacó la importancia que tiene para el acceso a la zona la carretera que discurre por el Valle del Oza, cuyo estado sigue siendo precario tras los derrumbes registrados desde el pasado verano. En este sentido, el alcalde de Ponferrada aseguró que para su arreglo definitivo “hace falta la implicación de varias administraciones. Ya hemos mantenido algún contacto con el Ministerio de Fomento para que haya algún tipo de implicación, por supuesto de los técnicos, pero, si puede ser, también de financiación de la actuación, que es una actuación más de fondo y ahí también vamos a hacer de interlocutores con el Ministerio”.