Olegario Ramón: “Vamos a entrar en la RPT y en una nueva ordenación municipal, interna y administrativa, revolucionaria”

Olegario Ramón durante la entrevista. / QUINITO

Violeta R. Oria / Alejandro G. Nistal El alcalde de Ponferrada, Olegario Ramón, recibe a EBD en su despacho del Ayuntamiento. La aparente tranquilidad del Gabinete oculta, sin embargo, una frenética planificación que se está poniendo en marcha en el Consistorio después de tiempos, pactos e incertidumbres en la vida política local. Ramón, en su propia imagen de hombre sencillo, guarda las ganas de un Partido Socialista local de retomar las riendas y destinos de la capital berciana.

A punto de cumplir sus primeros 100 días en el gobierno municipal, ¿cómo se ve de alcalde?

A mí siempre me ha gustado tenerlo todo controlado, por eso la primera impresión fue de vértigo, porque me di cuenta de lo difícil que es controlar un administración tan grande como el Ayuntamiento. También tuve un ‘problemilla’ de salud que entorpeció el hacerme con las riendas, pero ya está solucionado. La verdad es que lo vivo con mucha responsabilidad, con esa inquietud que tienes cuando, por ejemplo, vas por la calle y suena una ambulancia y te dices: “¿qué habrá pasado?”.

Nació en Fornela y se trasladó de niño a Ponferrada, ¿de dónde se siente más?

En Ponferrada llevo desde los 13 años, la mayor parte de mi vida, mis amigos son de aquí, pero aún así no renunció a mi origen. Yo nací en Fornela, en el valle, en casa, y además creo que los primeros años de la infancia forjan el carácter de una persona.

Usted, funcionario de los Juzgados de Ponferrada, procede del mundo sindical… ¿Cómo ve a los sindicatos en la actualidad?

Una de las consecuencias de la crisis fue que se asumió que había que aceptar unos recortes. También se utilizó políticamente la crisis para recortar derechos, ahí los sindicatos tal vez no estuvieron lo suficientemente ágiles para contestar. No obstante, el mundo sindical sigue siendo muy poderoso aunque es cierto que han pasado cosas que generan cierta desconfianza, en una minoría pero con gran repercusión social.

¿Le han salido nuevos amigos desde que es alcalde?

Alguno sí, algún cambio de trato he visto (sonríe).

Cómo va el mandato, ¿cuál es la relación con sus socios de gobierno, Coalición por el Bierzo y Podemos? ¿Y entre ellos? Parece que hay ciertos recelos…

Yo tengo buena relación con Podemos y con Coalición por el Bierzo. No obstante, es cierto que entre ellos hay ciertas tensiones porque simplemente no ven las cosas de la misma manera. Dicho esto, no hay mayor problema y la estabilidad está garantizada.

Entonces, ¿es complicado gobernar a tres bandas?

Pues la verdad es que está claro que siempre es más difícil que si se tiene la mayoría absoluta, pero se está gestionando de manera más relajada de lo que pensaba.

¿A qué obras se van a destinar los remanentes del pasado año? Han recibido más de 600 propuestas ciudadanas y de los partidos de la oposición. ¿Se van a atender?

En total, 620, la gran mayoría referidas a calles y aceras. Vamos a atender la mayoría, también recogeremos alguna de cada grupo político. Nuestro objetivo es el consenso. Sin embargo, también es cierto que hay actuaciones que no se han pedido pero que son imprescindibles, como la renovación de autobuses urbanos y, al menos, la de un camión de la basura. Asimismo es necesaria una actuación en la traída del agua del Valle del Oza y en la estación depuradora de San Clemente, así como eliminar y sustituir el tejado de uralita del Parque de Bomberos. A partir de ahí, se consensuarán el resto de proyectos.

El PP presume de que dejó cuatro millones de euros y las obras que actualmente están en marcha…

Vamos a decir la verdad, que haya remanentes no es para presumir, es que un ayuntamiento no ha invertido. Y las obras que se están haciendo son las que aprobaron los grupos de la oposición, así como alguna actuación que, efectivamente, puso en marcha el anterior equipo, como la obra en Gómez Núñez. En cualquier caso, vengan de donde vengan las obras, lo importante es que se hagan, no me voy a pelear por ninguna medalla.

¿Y que nos puede decir de la polémica sobre esos trabajos en Gómez Núñez? Parte de los vecinos y los comerciantes no están de acuerdo con el proyecto.

Yo creo que las firmas se recogieron antes. Es un tema que nos ha pillado de sorpresa pero hemos recibido a estas personas rápidamente y buscando el consenso. Al parecer, uno de los problemas es que no se les recibió por el equipo anterior. Creemos que el proyecto, en general, va en la línea de la ciudad amable que queremos, priorizando a los peatones pero manteniendo un carril. Eso sí, buscaremos alternativas que igual hasta ahora no se han buscado para el aparcamiento necesario que la obra va a producir. No obstante, deberíamos también cambiar la forma de pensar que tenemos en Ponferrada, porque a cinco minutos escasos del centro, caminando, tenemos zonas de aparcamiento. Lo que sí nos planteamos es que cada manzana haya una zona de aparcamiento no solo para la carga y descarga del comercio y servicios sino también para los particulares.

¿Qué va a pasar con la Fundación Municipal de Deportes? Los patrocinadores se han ido, ya no funciona.

La idea es disolverla si se pudiera, pero eso lleva unos trámites, no lo podemos hacer sin más, necesitamos el visto bueno del protectorado de fundaciones. Además, hay un pleito pendiente entre la Fundación y el Ayuntamiento. La Fundación quiere que el Ayuntamiento, en calidad de responsable subsidiario, abone unas cantidades que la propia Fundación no ha podido pagar del Mundial de Ciclismo. Estamos pendientes de la resolución.

¿Hay novedades sobre las esperadas adjudicaciones de los contratos de los servicios de Limpieza, Basura y Jardines, y el del Transporte Urbano?

No vamos a tardar demasiado, estamos trabajando en ello, antes de fin de año habrá novedades y se reunirá la comisión encargada de su seguimiento. Somos partidarios de la municipalización de todos estos servicios pero los técnicos de la casa nos dicen que ahora mismo no es posible, que tiene que haber un periodo transitorio. Por eso estamos pensando en ir a un contrato de dos años más uno más si es necesario, con la excepción del Servicio de Jardines, que tal vez se pueda asumir directamente sin esperas.

Hay que recordar además que con relación al Servicio de Limpieza estamos a la espera de una sentencia. Después de anular el contrato inicial con FCC se llegó a la conclusión que se le debía dar a la otra empresa que había concursado, Urbaser. Pero el Tarcyl dijo que no había lugar a ello, y Urbaser ha reclamado en el contencioso administrativo. En el caso de que no se le dé el contrato a Urbaser no tendremos otra alternativa, sino, ahí decidiríamos.

En el caso del TUP (Transporte Urbano de Ponferrada), ¿sería su modelo compatible con el que ha anunciado que implantará la Junta en las capitales de provincia y en Ponferrada?

Esta información es muy reciente, he solicitado información más completa a los representantes en las Cortes de Castilla y León, pero en cualquier caso no sería incompatible con nuestro sistema ni con esa idea de una adjudicación del transporte urbano de dos años más uno antes de la municipalización.

Otro problema con el que se ha encontrado a su llegada es con la falta de personal en algunos servicios municipales.

Ciertamente había y hay un déficit de personal, que afectaba especialmente a Bomberos y Policía. Tras el concurso para proveer 22 plazas de Policía, el problema que tenemos ahora es que la plantilla de Bomberos se completó con interinos, porque hay que intentar ir a un proceso de consolidación. También hay poco personal en Contratación, la nueva ley de contratos es más garantista pero más compleja.

Pero nuestra idea en materia de personal va más allá. Igual somos el primer equipo de gobierno que es más valiente y entra de verdad en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y una nueva ordenación interna, administrativa, revolucionaria. A los funcionarios que llevamos tiempo trabajando nos cuesta habituarnos a sistemas nuevos, telemáticos, pero hay que afrontarlos.

El gran reto de la ciudad y la comarca es frenar la despoblación y generar empleo, ¿cómo puede el Ayuntamiento y el alcalde contribuir a ello?

Siempre digo que la administración solo puede crear empleo directo creando empleo público, lo que es importante pero no la solución. Lo que hay que hacer es crear las condiciones para promover el empleo, y ahí dependemos de otras administraciones, será muy difícil que una gran empresa se instale en el Bierzo sino tenemos unas buenas comunicaciones. Y ahí están los ‘temas históricos’: la mejora del ferrocarril y el Eje Atlántico, la autovía a Orense… Nuestro futuro industrial va a pasar por ahí. Luego hay que apoyar las potencialidades del Bierzo, como el sector agroalimentario, que tiene que incidir en la transformación, que es donde está el valor añadido; tiene que ser un sector moderno, que se digitalice. El turismo también se tiene que digitalizar, y profesionalizar, en Ponferrada no existe ni un código QR que te permita, con tu móvil, obtener información turística. Esto es solo un ejemplo, los primeros pasos para esta digitalización del turismo se van a dar en el presupuesto del 2019, por primera vez se va a implantar una pantalla digital en el Teatro Bergidum y otra en la Oficina de Turismo. Por otro lado, los servicios a los mayores no solo son una obligación ética sino una oportunidad de desarrollo, somos una sociedad envejecida; asimismo debemos apostar por las nuevas tecnologías, las renovables, la cultura… y por ese clúster tecnológico del que venimos hablando. Estamos en contacto con bercianos de empresas punteras, me gustaría implicar en este proyecto a las universidades, a Ciuden, a los empresarios… como en su día se hizo en Lleida con el Parque Científico y Tecnológico.

¿Tienen previsto acudir a ayudas europeas para la realización de proyectos en la ciudad?

Tenemos un concejal, Pedro Fernández, que es un especialista en la materia, pues ha sido gerente del Programa Lidel. Estamos mirando todas las convocatorias a las que nos podemos acoger. En principio estamos trabajando con un programa modesto -a la espera de nuevas convocatorias-, con una ayuda de 15.000 euros, que nos permitirá instalar 10 puntos Wifi a lo largo de la ciudad. Es un primer paso, pues tendrán un alcance circular de 70, 80 metros cobertura, pero permitirán consultas a los turistas, a los ciudadanos. Estarán en puntos como la Plaza del Ayuntamiento, Lazúrtegui etc.

¿Cómo ve el ‘encaje’ de Ponferrada en la provincia y en la comunidad? ¿Se tiene en cuenta a la ciudad y a la comarca?

Venimos de tener una cierta tensión, sin salir del Bierzo, sin saber por qué, entre el Ayuntamiento y el Consejo Comarcal. Eso no puede ser. Tampoco que el Manzanal sea un muro, nosotros tenemos nuestras potencialidades y nuestros problemas, igual que otros territorios, hay que sumar no restar. No sé si ayudará la buena relación que ahora hay con el alcalde de León y con el presidente de la Diputación (todos están gobernados por el PSOE), creo que sí, si bien las relaciones institucionales tienen que estar por encima de ello y no lo han estado. Con la Junta de Castilla y León, ya he pedido reunión con el presidente Mañueco. Ya me ha llamado el nuevo subdelegado para tener una reunión en Ponferrada y ver asuntos pendientes en breve, y me ha comunicado que en breve también me podré reunir con el presidente. Como dije el Día del Bierzo, el estar en el extrarradio de la Comunidad y del país no debería ser un hándicap.

En clave de partido, ha habido un ascenso generalizado del PSOE, que el Día del Bierzo se hizo notar con un gran desembarco de cargos socialistas en Ponferrada. Sin embargo, se han quedado sin gobernar en Castilla y León a pesar de haber ganado las elecciones…

Yo esa situación la he vivido de manera dolorosa, era evidente la necesidad de cambio, si el Partido Socialista ganó las elecciones fue por esa necesidad, y si Ciudadanos obtuvo el resultado que tuvo fue porque vendió el mensaje de que iba a apostar por algo diferente… y llegó la hora de la verdad e hizo un ‘blanqueo’ de lo que ya había… lo he sentido por mi secretario autonómico, por Luis Tudanca, sé la idea que tiene de Comunidad en la cabeza y es muy buena.

¿Iremos a nuevas elecciones?

No lo sé. Yo confío mucho en el criterio de nuestro secretario general, con el que no oculto que en su día tuve ciertas reticencias. Pero en el PSOE cuando se toma una decisión yo la asumo y la defiendo, pero ahora, además, con pleno convencimiento.

La falta de Gobierno está lastrando proyectos y obras pendientes, en el Bierzo, el más destacado el de Ciuden… ¿Sigue creyendo en este proyecto?

El que no haya gobierno nos afecta sin duda alguna. La Ciuden, tal vez no como fue planteada en su momento inicial, tiene todavía potencial, en restauración de escombreras, en la investigación de la emisión de CO2 no por parte de las térmicas pero sí de las industrias. Pero la Ciuden no solo puede vivir de fondos públicos, es necesario el compromiso del empresariado con proyectos de investigación. En cuanto a la Fábrica de Luz -primer edificio del Museo de la Energía en la antigua central de la MSP-, el secretario de Estado de Energía y el presidente de Asturias, entre otros que la han visitado, se quedaron, si me permite la palabra aunque sea muy coloquial, ‘alucinados’. Lo que hay que hacer es ponerla en los circuitos turísticos, conectarla con nuestros museos municipales. El otro edificio del Museo de la Energía (antigua central térmica de Compostilla) tiene unas posibilidades magníficas, ingentes, solo la planta baja, donde se han instalado los helechos del carbonífero y una gran pantalla verde merece la pena ser visitada. Pero también puede ser un centro de exposiciones, de convenciones al tiempo que el Museo de la Energía.