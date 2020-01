Omar Ramos y Javi Navarro refuerzan las bandas de la Deportiva

Javi Navarro y Omar Ramos en su presentación con la Ponferradina / QUINITO

La Ponferradina presentó este jueves a sus dos últimas, por el momento, incorporaciones del mercado invernal: Omar Ramos y Javi Navarro, que reforzarán las bandas del equipo de Jon Pérez Bolo para la segunda vuelta de la competición liguera. Ramos llega libre tras rescindir su contrato con el Oviedo y jugará en la Deportiva hasta el 30 de junio, mientras que Navarro viene cedido por el Cádiz, también hasta final de temporada, y ocupará ficha del filial.





Omar Ramos reconoció que “no tuve la suerte de tener muchos minutos en el Oviedo, y aunque mi primera intención era quedarme, la Ponferradina contactó conmigo y creí que era lo mejor para mí”. El jugador tinerfeño asume que “el objetivo es la salvación, aunque ahora estamos más cerca del playoff que del descenso. Tenemos que seguir trabajando y haciendo las cosas bien, siempre mirando hacia arriba, pero lo principal es seguir un año más en Segunda“.

Por su parte, Javi Navarro aseguró que, aunque estaba en la dinámica del primer equipo del Cádiz, alternando sus presencias en Segunda con el filial de Segunda B, “veía que podía tener minutos en Segunda y esta opción me pareció buena. Personalmente, creo que el cambio es a mejor. Aunque el Cádiz esté peleando por el ascenso, la situación de la Ponferradina no es mala y este es un buen paso para mí”.

A poco más de 24 horas para que se cierre el mercado de invierno, el consejero delegado del club berciano, Eduardo Domínguez, afirmó que la Deportiva “sigue trabajando” para realizar más fichajes, “pero eso no significa que lleguen. Igual pasan y no los cazamos”, ironizó. Domínguez también admitió que se trabaja para reducir el número de efectivos en la plantilla: “Somos muchos y lo normal es que se quede al menos en 25, pero eso no quiere decir que se consiga. Es lícito que los jugadores quieran quedarse a pelear por una oportunidad. Veremos lo que sucede entre hoy y mañana“.