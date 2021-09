La oposición pide un Pleno para debatir la reforma fiscal en Ponferrada

Los portavoces de los grupos firmantes, en la puerta del Ayuntamiento. / EBD

Los grupos municipales del Partido Popular, Ciudadanos y USE Bierzo, junto al concejal no adscrito Manuel De la Fuente, presentaron este jueves en el Registro del Ayuntamiento de Ponferrada una petición para celebrar un Pleno extraordinario en el que se debata una reforma fiscal en el municipio. El escrito recoge que es necesario “asegurar la adopción inmediata de las medidas tributarias necesarias que demanda la sociedad ponferradina, y especialmente las clases más desfavorecidas y los sectores económicos más azotados por la actual realidad socioeconómica” derivada de la pandemia.

La petición señala que “ya hay avances alarmantes de pérdida de empleo y cotizantes, porque ya estamos viendo que algunos negocios no retomarán la actividad. Hay que intentar que sean los menos posibles y, desde luego, que no lo sean por decisiones que pudieran facilitarse desde la administración de todos, como es el Ayuntamiento”. Por eso, consideran que “la apuesta del Ayuntamiento de Ponferrada no puede pasar por apretar al vecino contribuyente o por la propuesta de medidas insuficientes y/o aplicables a muy pocos ciudadanos”.

Entre las posibles actuaciones a llevar a cabo, apuntan a la reforma de impuestos tales como el IBI o el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica, así como la eliminación de la tasa sobre la recogida de basuras, entre otros impuestos municipales. Asimismo, instan al Consistorio a “recobrar la senda de la racionalidad” en el gasto público e incorporar “medidas activas, promotoras de la reactivación económica del municipio y un programa de inversiones que coadyuve a ese fin”.