Orden de alejamiento para el agresor de Olegario Ramón

El hombre identificado como agresor de Olegario Ramón el pasado jueves ha recibido una orden de alejamiento por la que no podrá acercarse a menos de 200 metros del presidente del Consejo Comarcal del Bierzo ni tampoco a la sede del PSOE de Ponferrada, lugar donde tuvo lugar el suceso.

Ramón valoró esta decisión, que se le comunicó el pasado viernes, señalando que “sería excesivo decretar el ingreso en prisión de una persona por esos hechos, pero se deben tomar medidas y el alejamiento es una medida adecuada”. El presidente del Consejo Comarcal confía en que lo ocurrido el pasado jueves “sirva para reflexionar, para que dejen de concentrarse y molestar a los vecinos, que es a quien más molestan y les contestan de forma violenta cuando les recriminan”.

Asimismo, insistió en hacer “un llamamiento a la serenidad, a rebajar la tensión, porque no puede ser que uno en Ponferrada vaya por la calle con miedo. Yo no voy con miedo, esto me refuerza para seguir trabajando, pero con precaución sí”.

Finalmente, Olegario Ramón condenó “enérgicamente todo acto violento, sea contra quien sea” a raíz de lo sucedido el sábado en Getxo durante un mítin de Vox.