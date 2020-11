Orden, contraorden, desorden

Nos encontramos en una situación extraña, rara, y muy preocupante. Acabamos de ver que el Gobierno decreta el Estado de alarma durante seis meses, lavándose las manos sobre el mismo y dejando que las Comunidades y Ciudades Autónomas tomen las decisiones que estimen oportunas.

Para mí el primer error es la duración del Estado de alarma, el segundo en que no pase por los controles del Congreso, el tercero que no lo defendiese el Presidente del Gobierno, evidenciando una falta de respeto increíble a las personas elegidas por los ciudadanos y, por ende, a los propios ciudadanos.

Otra cosa que a mí me parece demencial es el cambio continuo y continuado de las órdenes que dan a la población, toque de queda, no toque de queda, y aquí interviene también la hora si de 22,00 h. a 6,00 h., de 23,00 h. a 6,00 h., de 24,00 h. a 6,00 h. Confinamiento, no confinamiento. Cierre perimetral, no cierre perimetral. Mascarillas quirúrgicas, higiénicas, FFP2, FFP3, KN95, de tela, reciclables, lavables, etc. ¡Por favor!!!!! ¿No hay un Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de España en donde están todas las Comunidades, Ciudades Autónomas y el Estado para que con criterio y sentido común puedan llegar a un acuerdo que garantice la salud y fundamentalmente la mental, de todos los ciudadanos?. ¿No se pueden poner de acuerdo en algo que es esencial para que todo funcione correctamente y sepamos a qué atenernos, o eso también es imposible?.

Un ejemplo, el Ayuntamiento de Ponferrada prohíbe la entrada en los edificios públicos con mascarilla de tela. El Sr. Ramón (Alcalde de Ponferrada) aparece en televisión con una de tela (o por lo menos lo parece), no se da cuenta de que está dando directrices contradictorias a los ciudadanos, si el Alcalde se la pone por qué yo no.

Otra prohibición, comer y beber en la calle, pero no se dice nada de fumar. Si es por el tema de los aerosoles, al no llevar mascarilla afectará lo mismo al comer, al beber y al fumar.

Y ya no hablemos de los bares, cafeterías, restaurantes, etc, te multan por estar sin mascarilla. Contestación del ciudadano: “he tomado un sorbo de café dejé la taza en el plato y ahora mismo me iba a colocar la mascarilla”. Pero como no la tenía puesta cuando me vio la autoridad, va y me multa. Yo entiendo que mucha gente no la tenga puesta todo el tiempo tal y como dice la normativa, pero también es factible que lo que he dicho antes, puede suceder. Me gustaría pensar que la mayoría de la gente es responsable y sabe lo que tiene que hacer, en ello le va su salud.

Otro ejemplo de lo absurdo, se reúnen hace unos días la Presidenta de Madrid (la Sra. Díaz Ayuso), el Presiente de Castilla La Mancha (el Sr. García Page) y el Presidente de Castilla y León (el Sr. Fernández Mañueco) y por lo visto llegan a un acuerdo, cerrar perimetralmente dichas Comunidades debido la situación tan terrible que padecen. Como consecuencia de dicho acuerdo Castilla La Mancha ordena el cierre hasta el 9 de noviembre, Castilla y León hace lo mismo, pero resulta que la Comunidad de Madrid va a su aire y hace otro cierre totalmente distinto e inútil. Si se llega a un acuerdo, se debe cumplir por parte de todos los partícipes.

Es decir que podemos aplicarnos el dicho: ORDEN, CONTRAORDEN IGUAL A DESORDEN.

Todo esto afecta a la salud mental de los ciudadanos, que no sabemos a qué atenernos y por mucha voluntad que pongamos cada uno individualmente, es muy difícil entender la situación en la que nos toca vivir. Insisto, por favor un poco de SENTIDO COMUN.

Quiero despedirme dando gracias al editor de Bierzo Digital por atreverse a dejarme, por lo menos una vez, decir, reflexionar o explicar mi opinión de lo que nos está tocando vivir.

Otro día, si me dejan continuar, hablaremos del Gobierno.