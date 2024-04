Oriol Pozo: “Un ascenso este año sería una sorpresa”

Tras cumplir con el objetivo de la permanencia y lograr la clasificación para el playoff de ascenso a LEB Oro, el entrenador del Clínica Ponferrada SDP, Oriol Pozo, hace balance de su primera temporada al frente del equipo berciano y habla sobre la eliminatoria de octavos de final ante el Horta Godella que comienza este domingo en el Lydia Valentín.

¿Qué balance hace de la temporada regular?

Para mí el balance es muy positivo. Veníamos de un año de muchos cambios, un verano donde se cambió de entrenador después del buen trabajo de David Barrio y Fernando Merchante, y de una temporada donde se superaron las expectativas. Eso añadía un plus de dificultad, especialmente viendo que tuvimos poca capacidad para retener a los jugadores clave de la temporada pasada y tuvimos que hacer un equipo prácticamente desde cero con gente muy joven. No pudimos optar a jugadores con más experiencia y decidimos apostar por jugadores que creíamos que tenían un gran potencial tanto individual como a la hora de adaptarse a la idea de juego que tenía en mente. A pesar de un inicio donde se vio que la falta de experiencia y la juventud nos impedía competir como queríamos, especialmente fuera de casa, a medida que el equipo fue cogiéndole el pulso a la categoría junto con el trabajo que hemos hecho durante todo el año, poco a poco se ha ido viendo cada día mejor, que también era nuestra intención, que se viera una evolución, como creo que ha sido. Aparte de ganar o perder, para mí esto también es importante, el trabajo del día a día, lo que transmitimos como equipo, y en ese sentido estoy muy satisfecho y creo que el club también.

Empezaron con una racha de 2-6 pero no perdieron la calma, ¿eso fue clave para conseguir esa evolución?

Sí, porque veíamos que el trabajo era bueno. Si de algo estoy orgulloso es de que no hemos necesitado cambiar tres o cuatro jugadores de la plantilla, como la mayoría de los equipos que no empezaron bien. Apostamos por seguir con lo que teníamos antes de volver al mercado, donde posiblemente nuestras opciones hubieran sido incógnitas, jugadores extranjeros que han jugado en la liga. Entonces decidimos, junto a la llegada de Parks, que llegó bastante tarde, apostar por este grupo y al final, cuando tienes paciencia y trabajas día a día, las cosas suelen salir bien. La clave fue esa, mantener la calma y confiar en lo que estábamos haciendo, habría sido un error deshacerlo todo y volverse locos. Eso nos dio la continuidad que tuvimos después en las victorias.

¿Mereció la pena esperar tanto por Parks? No es algo habitual…

Al final tampoco teníamos alternativa porque no sabíamos que el 15 de noviembre iba a llegar el jugador, en ese caso puedes tomar una decisión sobre si quieres esperar tanto o no, sino que todo estaba en el aire y la información que nos llegaba era que estaba en tramitación. No podíamos prever si la tramitación iba a llegar al día siguiente o en veinte días, entonces esa incertidumbre no nos dejó más opción que esperar. Yo creo que debería haber cambios para que los jugadores profesionales pudieran obtener este permiso antes para poder venir, porque evidentemente la adaptación de Parks y Letter ha venido muy condicionada por el hecho de que ninguno de los dos pudo hacer la pretemporada con el equipo. Encima hablamos de un equipo nuevo, dos jugadores que no habían jugado en Europa… Es muy importante conocer desde el primer día lo que se quiere trabajar y poder adaptarse durante ese tiempo, porque el proceso de adaptación no se elimina y lo tuvieron que hacer con la temporada empezada.

Hubo un momento de la temporada en la que se plantó con los arbitrajes. ¿Los árbitros están a la altura de la categoría?

Yo creo que sí, sin duda. En líneas generales hacen un buen trabajo, pero sí es cierto que hubo algunos partidos que, yo entiendo que por ser un equipo muy joven y por nuestra manera de jugar defendiendo siempre al límite pero dentro del reglamento, es difícil arbitrarnos, pero en algún partido la diferencia de criterio no fue justa. También he de decir que esto nos ha pasado en un par de partidos, en el resto nos sentimos tratados con igualdad en todos los aspectos y no tenemos ninguna queja. Sin ir más lejos, en Huelva no ganamos el partido pero el arbitraje creo que fue excelente. No ha sido un tema de debate en el equipo salvo en dos partidos puntuales en los que no salimos contentos, pero igual que nosotros un día podemos hacer un mal partido, los árbitros también pueden tener un mal día. No nos consideramos maltratados ni mucho menos.

Es curioso que termine la temporada con tan buenas sensaciones cuando el balance de la primera vuelta y la segunda es el mismo: siete victorias y seis derrotas…

La diferencia entre ambas vueltas es que el inicio de la primera no fue el que queríamos y luego vino esa racha de cinco victorias consecutivas. En la segunda hemos tenido más estabilidad, hemos sido más regulares. También es cierto que en toda la temporada, incluido ese inicio, nunca hemos perdido más de dos partidos seguidos. El equipo ha estado muy bien ahí para no caer en una dinámica de cuatro, cinco o seis derrotas consecutivas porque de esta manera, a pesar de que al principio las victorias llegaran con cuentagotas, nunca entrabas en esa dinámica de ver que no puedes ganar. Eso ha sido clave. Al final el balance de victorias y derrotas es excelente para el equipo que somos y para el momento que están los jugadores en sus carreras, que en el mayoría es muy inicial. En la primera vuelta tuvimos que hacer un final perfecto con cinco victorias seguidas y en esta segunda, aunque no hemos sido perfectos, el equipo ha sido mucho más regular.

¿Cómo llega el equipo al playoff?

Esta semana nos la intentamos plantear igual que cualquier otra, porque evidentemente sabemos que no es un partido igual que los demás pero tampoco sería acertado darle al equipo un extra de presión. Ellos mismos son conscientes de que ahora tenemos que intentar disfrutar, pero todo el mundo tiene esa ambición de, una vez se ve aquí y a pesar de saber de la dificultad, querer ganar los máximos partidos posibles y llegar lo más lejos que se pueda. La semana pasada tuvimos jugadores tocados, algunos ni siquiera jugaron, y estamos viendo si los podemos recuperar a todos y centrándonos más es aspectos tácticos y en preparación de partido que en otras cosas.

¿Cómo es el Horta Godella?

Es un equipo que a pesar de su juventud y de la calidad que suelen tener los equipos ACB, como es el caso, no es un equipo inexperto, sino que tiene creo que siete jugadores que dos temporadas atrás ya estaban en el equipo. Mantener durante tres temporadas un bloque así es algo que no pueden decir muchos equipos de la categoría. La dificultad del equipo, además de las individualidades que tiene con jugadores de proyección ACB como Sergio de Larrea, que para mí es el más destacado, su fuerza está en que llevan dos o tres temporadas jugando juntos y conociendo la categoría, que es el punto débil que le puedes buscar a un filial. Tienen más partidos que nosotros en la categoría y encima jugando juntos. No han llegado a esta posición por casualidad, han ganado nueve de los últimos once partidos y es un rival muy complicado, pero también sabíamos que llegados a este punto ningún rival que nos pudiera tocar iba a ser sencillo.

¿Cómo se plantean estas eliminatorias? Suele hablarse de partidos a 80 minutos, ¿lo ve así?

Tenemos que pensar primero en el partido de casa, porque sigue siendo primero un partido y luego otro. Sería un error especular pensando en la vuelta, pero al mismo tiempo tampoco puedes querer sentenciar la eliminatoria si todo va bien en casa, porque fuera puede pasar lo mismo pero al revés. Por lo mismo, tampoco puedes bajar los brazos si perdemos o nos sacan una ventaja porque queda otro partido más. Queremos aprovechar la fuerza que tenemos como local, intentar hacer un buen partido y sacar un buen resultado, pero sabemos que salvo sorpresa mayúscula, ya sea a favor o en contra, la eliminatoria se va a decidir en el partido de vuelta.

¿Usted es de los que prefiere jugar la vuelta en casa o fuera?

Me ha tocado vivir las dos situaciones y todas tienen sus ventajas y sus desventajas. A veces jugar en casa el partido decisivo hace que pueda haber más presión y a los jugadores les pese más, otras veces en casa sientes que el público te lleva en volandas y das tu mejor versión… Al final son dos partidos y para pasar la eliminatoria sabemos que tenemos que ser mejores en los dos. Es cierto que al ser un equipo filial no vamos a tener ese factor pista en contra como podría ser otro equipo que seguramente iba a llenar el pabellón, pero también es un equipo que en casa ha perdido muy pocos partidos.

La temporada se puede alargar mes y medio o puede acabar en diez días, ¿el futuro de Oriol Pozo pasa por Ponferrada?

Sinceramente, todavía no me he puesto a pensar en ello porque siempre he entendido que hay que estar centrado en el trabajo hasta que se termina. En este caso estamos en una competición en la que luego hasta el mes de septiembre no vamos a empezar, así que hay tiempo de sobra para pensar en ello. Lo que sí tengo claro es que en el club estoy muy a gusto y en la ciudad estoy muy bien, la adaptación ha sido fácil y se vive increíblemente bien. En ese aspecto estoy muy satisfecho con todo. A partir de ahí habrá que ver qué valoración hace el club de la temporada y cuáles son sus planes para el futuro, porque esto son dos partes, pero ahora sería un error ponerse a hablar de algo que no sea el partido del domingo y, cuando termine, el siguiente. Una vez termine la temporada tenemos tiempo de sobra para analizar primero y a partir de ahí tomar las decisiones que sean convenientes por las dos partes.

Llegado el caso, ¿Ponferrada tiene capacidad para competir en LEB Oro?

Ahí ya hay muchos aspectos a valorar. En primer lugar, ascender de categoría, y aquí se vivió con el ascenso a LEB Plata, lo primero que supone es tener que hacer una inversión económica muy superior, porque los requisitos económicos y logísticos son muy superiores. En ese aspecto dependería del club, de los patrocinadores, del apoyo institucional… A partir de ahí viene lo demás, pero en estas ligas si no eres capaz de cumplir con los requisitos mínimos, ya hemos visto muchos casos de equipos que ascienden y no pueden participar. Dicho esto, nosotros no éramos un equipo pensado para esto. Nuestro objetivo principal era mantener la categoría pasando los menos apuros posibles y si lo conseguíamos intentar dar un paso más y llegar hasta donde pudiéramos. Yo creo que todo el mundo estaría de acuerdo si dijéramos que un ascenso nuestro este año sería una sorpresa increíble. No me he planteado este tema, pero si este año o en futuras temporadas se pudiera dar la posibilidad, hay muchos factores que influyen y el deportivo viene al final, una vez se ha podido poner solución a todos los demás.