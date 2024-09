Oriol Pozo: “Estamos en buena situación para conseguir la Copa”

El entrenador del Clínica Ponferrada SDP, Oriol Pozo, aseguró este viernes que su equipo está “en buena situación para conseguir la Copa Castilla y León” gracias a los 12 puntos de renta obtenidos en el partido de ida ante la Cultural Leonesa que deberán defender este sábado en el Lydia Valentín (18.30 horas), un partido en el que técnico catalán espera un gran ambiente: “Sabemos que esa rivalidad existe derivada del fútbol y para la gente es un partido importante. Además es una competición que nunca se ha ganado y queremos brindársela a la afición”.

Aunque sea un derbi y haya un título en juego, Oriol Pozo también recordó que no deja de ser un partido más de pretemporada para preparar el choque ante Melilla de la próxima semana, con la Liga ya en juego: “Queremos dar buena imagen y mejorar cosas respecto a la ida de las que no salimos satisfechos. El partido es un test más en el que no nos ponemos a pensar en puntos o ventajas, sino en competir los 40 minutos. Es un nuevo partido, el último de pretemporada y queremos competir al máximo para intentar ganar”.

Respecto a esta pretemporada que está a punto de concluir, el entrenador del Clínica Ponferrada SDP aseguró que “poder contar con gente del año pasado y tener a todos desde el primer día hace que el punto de partida sea mejor que el de la temporada pasada, aunque a algún jugador le esté costando más que a otros”.