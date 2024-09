Javi Rey se fue satisfecho de Tajonar tras la victoria ante Osasuna B, no sólo por un resultado necesario para seguir trabajando con tranquilidad, sino por el partido realizado por su equipo en un campo complicado tras una semana difícil: “Tuvimos tranquilidad, que es lo que hay que tener en las dinámicas no tan buenas. El equipo trabajó bien, tenía claro el plan de partido y el rival que tenía enfrente y creo que hicimos un partido muy completo a nivel defensivo y ofensivo. No concedimos nada, no sufrimos y me voy más contento por eso incluso que por los tres goles“.

El técnico destacó que “el equipo ha estado muy enchufado desde el hotel, gente importante ha dado un paso adelante y es una victoria de equipo. Las victorias hay que celebrarlas, los chicos lo merecen porque fue una semana difícil para ellos y son los primeros fastidiados por los resultados, pero el fútbol no para y a partir de mañana hay que pensar en el Celta B”.





Insistió Javi Rey en la implicación de sus jugadores para lograr tres puntos y mirar al futuro con optimismo cuando habló sobre el planteamiento del partido: “No somos tontos, se trata de competir y sabíamos dónde veníamos y el buen momento de Osasuna. Es un equipo que compite muy bien, es agresivo e intenso y posiblemente pensarían que jugaríamos en corto de inicio. Teníamos claro que al principio había que jugar en largo hacia Álex Costa y a partir de ahí jugar. En campo rival estuvimos muy bien. Interpretamos muy bien lo que pedía el partido y en la segunda parte estuvimos cómodos, incluso sufrimos más con el 0-2 cuando metí tres centrales. Hay que seguir reforzando lo que hacemos bien y seguir mejorando lo que no hacemos tan bien, esto es un proceso muy largo y hay que dar tiempo, pero entiendo que hay que ganar y la exigencia del equipo que estoy entrenando”.

Finalmente, el entrenador ourensano elogió a Álex Costa tras su segundo gol de la temporada: “Me encanta la mentalidad de ese chico, para mí hizo un partidazo. Ganó el juego directo, se las quedó ante dos centrales de nivel, hizo descargas, atacó la zona de remate… Hizo una gran semana de entrenamiento y hoy lo demostró. Me alegro por el gol y por la acción del penalti, que también lo provoca él para el 0-2. Hizo un partidazo en todos los aspectos y tuvo su premio. Va a llegar hasta donde quiera porque es trabajador, humilde y tiene mucha hambre, para su edad tiene una mentalidad muy fuerte”.