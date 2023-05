Óscar García abre la puerta a una nueva directa en el Ciudad de Ponferrada

José Luis Velasco, Óscar García y Manuel García, en la sala de prensa de El Toralín. / EBD

El presidente del Ciudad de Ponferrada, Óscar García, anunció este miércoles que, dado que su mandato termina el próximo 15 de agosto y tras doce años en la presidencia, está dispuesto a dar un paso al lado para renovar la junta directiva del club. García señaló que en julio se abrirá el proceso electoral e invitó a "quien se vea capacitado para gestionar el club" a presentarse para "seguir adelante con este proyecto tan bonito".

El todavía presidente reconoció que después de doce años "entendemos que el CDP puede necesitar un relevo, porque aunque somos una junta directiva con mucha experiencia, también tenemos menos ideas que cuando empezamos". En este sentido, Óscar García recordó que cuando llegó a la presidencia el club estaba en Primera Nacional y durante este tiempo "hemos vivido momentos espectaculares y grandes satisfacciones", como los ascensos a EBA y LEB Plata, pero haciendo hincapié también en el crecimiento de la cantera y de la masa social del club: "Pasamos de ponernos el objetivo de llegar a cien socios a tener más de quinientos", aseguró, apuntando también la mejoría económica del club durante estos años.

García señaló también que, aunque haya elecciones este verano, el trabajo del club no se para y ya están en marcha las conversaciones para renovar al cuerpo técnico del Clínica Ponferrada SDP, con David Barrio y Fernando Merchante a la cabeza, y la configuración de la plantilla para la próxima temporada, sobre la que dijo que "me gustaría mantener un núcleo importante de jugadores".

Abiertos a seguir

A pesar de su decisión de dejar paso a savia nueva en la dirección del club, Óscar García reconoció que, en caso de que nadie dé el paso de presentarse a la presidencia, "no podemos dejar tirado al club. En estos doce años hemos pensado muchas veces en apartarnos, la última después del ascenso a Plata, pero no encontrábamos un relevo de garantías. Nos gustaría que esta vez sí lo hubiera, pero si no es así nos sentaremos a hablar y veremos lo que hacemos".

En ese sentido, el presidente del CDP insitió en que el club goza de buena salud económica y deportiva, aunque también "hay que incrementar la capacidad presupuestaria y la masa social", poniéndose como objetivo alcanzar el millar de socios. De ser así, García considera que "Ponferrada tiene capacidad para estar en LEB Oro, porque en Plata tenemos ahora mismo una estructura por encima de la media de la categoría. Hay mimbres y se puede crecer y subir, no hemos estado muy lejos esta temporada". Para ello, también pidió más implicación de las administraciones, como ocurre en otros lugares de España: "La Junta nos da muy poco y la Diputación, nada", lamentó.