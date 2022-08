El Oso y el Botillo: animando a la Ponferradina desde el exilio

Álvaro Sánchez, Pablo Cachón y Pablo Rodríguez, tres de los cuatro fundadores de la peña El Oso y el Botillo. / QUINITO

Los aficionados de la Ponferradina en Madrid ya tienen un punto de encuentro para disfrutar de su equipo desde el exilio. Cuatro jóvenes bercianos han puesto en marcha la peña El Oso y el Botillo, la primera peña de la Deportiva fuera de Castilla y León, con la que quieren convertirse en referente para todos los bercianos, que no son pocos, que se han visto obligados a hacer su vida lejos de su tierra.

Álvaro Pardo, que ejerce como presidente, Pablo Rodríguez, Álvaro Sánchez y Pablo Cachón son los socios fundadores de la peña, a la que ya sólo le falta el CIF de la Comunidad de Madrid para oficializar su funcionamiento, aunque la temporada pasada ya estuvieron presentes en partidos como el de Valladolid, además de los que se jugaron en tierras madrileñas. Precisamente, organizando el desplazamiento a ese partido fue cuando decidieron dar el paso adelante de abrir sus redes sociales y buscar más "locos blanquiazules" en la capital de España.

La historia, no obstante, se remonta algún tiempo más atrás, cuando los dos Álvaros se conocieron en su residencia de estudiantes: "Pardo fue el que empezó a moverlo y fue el que me volvió a acercar a la Ponferradina, porque yo me había alejado un poco. Él tenía la idea de hacer la peña porque hay mucha gente emigrada a Madrid para estudiar o trabajar y era una forma de intentar juntarnos a todos", relata Sánchez, que poco después conoció a Pablo Cachón compartiendo coche en un viaje a Ponferrada.

En Madrid también estaba Pablo Rodríguez, al que la presidenta de la Federación de Peñas de la Deportiva, Carmen de la Puente, puso sobre la pista del resto del grupo: "Un día pidiéndole entradas para un partido, Carmen me habló de un chaval que estaba moviendo esto de hacer una peña y nos pusimos en contacto. Entre los cuatro lo empezamos a mover y apareció mucha gente interesada".

Medio centenar de simpatizantes

A la espera de tener todo el papeleo listo para empezar a cobrar las cuotas –"que serán asequibles", matizan–, El Oso y el Botillo ya cuenta con medio centenar de simpatizantes con historias de todo tipo, ya que no sólo hay bercianos en el exilio como sus cuatro fundadores: "Todavía no hemos 'convertido' a ningún madrileño, pero sí hay gente que ha visto algún partido y le interesa estar en la peña o hijos de bercianos en Madrid que son del Madrid o del Atleti pero que también quieren apuntarse por sus padres".

Otro de los puntos que están perfilando es el de encontrar una sede fija para ver los partidos de la Ponferradina en Madrid: "De momento, la sede social la tenemos en el domicilio de un socio. Estamos buscando un bar, a ser posible de alguien del Bierzo, donde poder quedar todos tanto para apuntarse a la peña como para ver partidos y organizar eventos. Si alguien lee el reportaje y conoce algún sitio, nos vendría bien", admiten entre risas.

Colaboraciones y viajes

En su periplo para poner en funcionamiento la peña, los cuatro socios fundadores han encontrado ayuda hasta en los lugares más insospechados: "La Federación de Peñas de la Ponferradina nos ha ayudado mucho. También Bea, que es la persona que ha ayudado a otras peñas y que contactó con el club porque al ser la única peña de fuera de Castilla y León había alguna cosa que era un poco lío. Gente del club nos ha ofrecido ayuda, aunque de momento no la hemos necesitado, y el restaurante de Prada en Madrid también colabora con nosotros", puntualizan, antes de descubrir que "la peña de la Cultural en Madrid también nos ha echado una mano y nos ha ofrecido organizar cosas juntos". La rivalidad queda para el campo.

Con todo ya preparado, la principal preocupación de los cuatro fundadores de El Oso y el Botillo es que la burocracia no se alargue y puedan debutar oficialmente en el único partido que la Ponferradina va a disputar este año en tierras madrileñas. Será en noviembre, en Leganés, y allí quieren ir "con todo, merchandising incluido". Eso sí, ante la falta de partidos a tiro de cercanías, también tienen previstos varios viajes: "El año pasado estuvimos en Valladolid y Miranda, donde este año seguramente repetiremos. También estamos mirando Burgos, Vitoria, Santander, Levante... Albacete está cerca, pero es un domingo a las nueve y va a ser complicado para los que trabajan". Con LaLiga hemos topado.

De momento, desde El Oso y el Botillo animan a todos los que quieran hacerse socios de la peña a ponerse en contacto con ellos a través de sus redes sociales en Twitter e Instagram para seguir creciendo y haciendo patria en Madrid, porque como dice Pablo Cachón, "esto también tiene un punto nostálgico, con tanta gente que ha tenido que irse del Bierzo a buscarse la vida fuera".