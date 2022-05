El proyecto LIFE Osos con Futuro lanza el vídeo de "Consejos para recorrer las montañas del oso pardo"

Familia de osos. / Fundación Oso Pardo

El proyecto LIFE Osos con Futuro ha lanzado un vídeo de animación con los "Consejos para recorrer las montañas del oso pardo". E objetivo es alcanzar la máxima difusión entre los usuarios de actividades de ocio en montes oseros.

El vídeo muestra cómo recorrer estos montes mejorando la seguridad tanto de los osos como de los visitantes. La pieza audiovisual está realizada con técnicas tradicionales, con tratamiento imagen a imagen, para recrear con más fidelidad los movimientos naturales de los personajes y los animales. Forma parte de la campaña informativa del proyecto, que desarrolla distintas acciones de conservación del oso cantábrico en escenarios de cambio climático.

Coordinado por la Fundación Oso Pardo (FOP), el LIFE Osos con Futuro está cofinanciado por la Comisión Europea y cuenta como socios con la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y la Fundación Patrimonio Natural de la Junta de Castilla y León. También participan como colaboradores el Gobierno del Principado de Asturias y la Fundación Tierra Pura.

El vídeo cuenta la historia de dos grupos de visitantes que se comportan de manera muy distinta mientras recorren un monte osero: por un lado, un padre con su hija, que actúan de forma responsable y disfrutan de la excursión, y por otro lado, una pareja con conductas inapropiadas que pone en riesgo a los osos y a sí mismos. El contrapunto entre ambos sirve para hacer hincapié en lo que se debe hacer (y lo que no) para evitar un encuentro fortuito con un oso, y para saber cómo actuar si, aun así, esta situación excepcional ocurriera.

Así, los protagonistas que siguen las recomendaciones adecuadas utilizan siempre los caminos y senderos autorizados y no se adentran en la vegetación espesa, no siguen los rastros de oso, ni se acercan a animales muertos, que pueden ser fuente de alimentación para el oso y otras especies. Además, llevan a su perro con correa y no tiran los restos de su picnic. Su experiencia en el monte, observando osos a distancia y con responsabilidad, es muy satisfactoria.

En el lado opuesto del relato, la pareja de comportamiento erróneo e incívico, intenta hacerse un selfie cerca de los osos y trata de acariciar a un osezno provocando la respuesta defensiva de la madre. En la carretera, acabarán siendo multados tras perseguir con su vehículo a un oso en la calzada, en vez de reducir la marcha, activar luces de emergencia y esperar a que el animal abandone la vía.

El vídeo también aborda las recomendaciones de actuación ante el encuentro con un oso, incluso aunque se produjera una carga o una muy excepcional situación de ataque. Conviene incidir en que en Europa los osos evitan el contacto con la gente, y la suelen detectar con bastante antelación, alejándose discretamente del lugar sin que en la mayor parte de los casos la persona llegue a darse cuenta. No obstante, ante ese encuentro fortuito nunca se debe reaccionar de forma agresiva o dando voces, o intentar un acercamiento, que él identificaría como una amenaza.

LIFE Osos con Futuro destaca la importancia de extender las acciones informativas también durante el invierno para concienciar de que el alza de las temperaturas invernales en las montañas debido al cambio climático repercutirá previsiblemente en la hibernación, acortándola o incluso suprimiéndola, lo que provocará que haya más osos activos en los montes. A tal fin, se contactará con un centenar de asociaciones del sector de los deportes de invierno y del sector de la caza.