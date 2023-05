Vecinos de Otero de Toral estudian reclamar a la expedánea por nulidad de contrato fotovoltaico

La Junta Vecinal señala que se requirió a Coral Renovablesun número de cuenta para devolver el dinero del contrato declarado nulo, pero la empresa no respondió a esta solicitud

Pancarta contra la planta fotovoltaica en Otero de Toral. / EBD

Los vecinos de Otero de Toral están dispuestos a reclamar responsabilidades personales y patrimoniales a la ex pedánea Josefa Garnelo Méndez si la Junta Vecinal de Otero de Toral resulta condenada a pagar compensaciones económicas a Coral Renovables (Grupo Edora) por la nulidad del contrato de cesión de aprovechamiento de bienes comunales para el establecimiento de la planta fotovoltaica Compás II en terrenos de las juntas vecinales de Otero y Toral de los Vados, así como en terrenos particulares.

En los últimos días, se ha conocido la existencia de un procedimiento contencioso administrativo interpuesto por la empresa Coral Renovables SL, del grupo Edora, contra la decisión de la Junta Vecinal de Otero de Toral de declarar la nulidad del contrato de aprovechamiento de sus terrenos comunales para la construcción de un parque fotovoltaico, según han informado desde Coalición por el Bierzo. Esta decisión se tomó después del dictamen favorable y vinculante del Consejo Consultivo de Castilla y León.

Los vecinos de Otero fueron informados de esta demanda judicial el pasado 16 de mayo, y desde entonces han manifestado su intención de reclamar cualquier gasto, daño o perjuicio a la ex pedánea. Acusan a Garnelo Méndez de actuar a espaldas de los vecinos y de negarles información a la que tenían derecho. Alegan que, a pesar de la oposición mayoritaria de los vecinos al proyecto fotovoltaico, la ex pedánea siguió adelante con la firma de un contrato ilegal. Además, afirman que la empresa Coral Renovables no cumplía las condiciones exigidas por el pliego de condiciones.

Por su parte, la Junta Vecinal de Otero de Toral se muestra tranquila y confiada en la solidez jurídica del dictamen del Consejo Consultivo. Aseguran que su gestión está al margen de ideologías y de intereses partidistas, y que su objetivo principal es la transparencia en la gestión de la pedanía y evitar la construcción de la planta fotovoltaica en contra de la voluntad de los vecinos.

La Junta Vecinal también señala que, tras la declaración de nulidad del contrato, se requirió a Coral Renovables para que proporcionara un número de cuenta para devolver el dinero del contrato declarado nulo, pero la empresa no respondió a esta solicitud.

Los integrantes de la Junta Vecinal reafirman su intención de seguir luchando contra la instalación del parque fotovoltaico, ya que aún existe riesgo de expropiación de terrenos comunales y privados. Por otro lado, la asociación de vecinos de Otero insta a los afectados por las líneas de evacuación a no cejar en su lucha contra la planta fotovoltaica, ya que la nulidad del contrato es solo una parte de la solución.