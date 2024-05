Ovalle defiende el reporterismo profesional frente a quienes “graban con su teléfono” y pide “conciencia” a los editores

“Una persona que grabe unas imágenes con un teléfono móvil no es un reportero gráfico, eso de entrada. Respeto a las personas que graban con su teléfono móvil e incluso a los editores que lo emiten, que tienen que tener un poco de conciencia, pero eso no es reporterismo”. Con estas palabras defendió este miércoles su profesión el berciano Manuel Ovalle, durante la presentación en León de su libro Ovalle, reportero gráfico.

Frente a ello, Manuel Ovalle defendió que “en la vida de un profesional hay sentimientos”, así como algo que calificó de “algo fundamental”, como es que se trate de “un trabajo que te tiene que gustar y para el que has estudiado”. A él, tal y como recordó, le formó Radio Televisión Española y por eso mismo lanzó un mensaje a las nuevas generaciones que trabajan con la cámara, a los que trasladó que “la profesión es algo maravilloso” y les pidió que “que sigan”, convencido de que “un teléfono móvil no va a acabar con ellos”.

También lanzó un mensaje a los editores de los medios de comunicación, a los que recomendó que “tengan un poco de conciencia”, al considerar que “no sirve que se destape un cadáver en Ucrania, en Kiev, se grabe con un teléfono móvil y se emita”.

Consiente de que la información actual es “diferente” a la que él ejerció durante 47 años de su vida, el reportero gráfico insistió en que “no todo vale”, a pesar de que “hay muchísimas fuentes de información que llegan de todos lados”.

Manuel Ovalle visitó este miércoles el Palacio del Conde Luna de León para presentar Ovalle, reportero gráfico, coescrito con la periodista Ana Martín, al que se refirió como “el primer libro escrito en España por una persona que está detrás de la cámara y que tiene mucho que contar”.

Por ello, en las 300 páginas de la obras se hace un repaso a sus 47 años de carrera en Televisión Española, en los que ha cubierto algunos de los eventos más trascendentales a nivel nacional e internacional, como el 23F o el crimen de Puerto Hurraco, el terremoto de Haití, la guerra del Sáhara o el golpe de estado de Guinea Ecuatorial. “Hay para una enciclopedia, pero en principio empezamos con 300 páginas”, afirmó.

De todos esos años, Ovalle hizo en la ciudad de León un repaso a algunos de los momentos más importantes con su carrera. El primero sucedió cuando tenía 19 años y tuvo que cubrir, como auxiliar de filmación, el entierro de Franco en la Plaza de Oriente. “La responsabilidad que tenía era tan grande como descargar la película de los chasis y que no se velara, porque si se llega a velar no habría memoria histórica”, contó. Cuatro años más tarde cubrió el golpe de Estado de Guinea Ecuatorial y en 1981 se encontraba dentro del Congreso de los Diputados en la intentona de golpe de Estado de Tejero.

En definitiva, el reportero gráfico ponferradino recoge en su libro “el periodismo de reportajes que se hacía a finales del siglo XX y comienzos del XXI” y del que se siente “un privilegiado” por haberlo vivido, ya que “ya no se hace este tipo de periodismo”.

“Con 47 años de profesión me doy por satisfecho, porque gracias a mí en el terremoto de Haití de 2010, una imagen grabada de unos camiones basculando escombro y cadáveres y que TVE no las emitió, llegó a Naciones Unidas y le dijo al Gobierno de Haití que enterrasen a los muertos con dignidad. En casi 50 años de profesión me doy por satisfecho con que entierren a los muertos con dignidad”, concluyó.

Manuel Ovalle estuvo acompañado este miércoles en León del también reportero gráfico Carlos Toribio y los periodistas César Fernández y Elisabet Alba en una mesa moderada por Jesús Álvarez, periodista y presentador de Televisión Española. En su transcurso también se proyectó un vídeo de la corresponsal de Radio Televisión Española, Almudena Ariza, y del fotoperiodista de El País, Luis de Vega, desde Jerusalén.

El acto de presentación contó con la colaboración de la Asociación de Periodistas de León y el Ayuntamiento de León, así como de Radio Televisión Española, la Diputación de Huelva, la Asociación Promoción Turística y Cultural de Huelva y la editorial Niebla.