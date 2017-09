A pesar de que las actividades contenidas en el programa festivo comenzaron el 1 de septiembre, este martes, día 5, será cuando las fiestas de La Encina se inauguren de forma oficial, con el pregón que Ovidio Lucio Blanco, director de ‘Conde Gatón’, ofrecerá desde el balcón de la plaza del Ayuntamiento de Ponferrada a las 21,15 horas. Pero Blanco anuncia que no estará solo… su compañía le acompañará en un pregón que promete convertirse en todo un espectáculo, uno más a cargo de la que es la compañía de teatro berciana con más solera y que más éxitos ha cosechado a lo largo de su dilatada carrera, que en 2017 cumplió 50 años. EBD ha charlado con el pregonero horas antes de su ‘puesta de largo’.

Después de tantos años sobre el escenario, ¿cómo se recibe esto de que a uno le hagan pregonero de las fiestas?

Pues con sorpresa, después de 50 años esperando… -bromea-. En serio, menos mal que no lo esperábamos, la verdad es que después de tanto tiempo uno ya no hace las cosas para esperar nada. En fin, se agradece el detalle que han tenido, otros anteriormente no lo tuvieron.

Igual ha tenido que ver ese medio siglo que cumplen usted y su compañía sobre las tablas

Sí, medio siglo pesa, algunos te empiezan a tratar como algo arqueológico, igual es lo que somos -risas-.

¡Pero si siguen muy activos!, acaban de estrenar montaje, ‘Los Templarios’

Sí, es cierto, es una obra recién estrenada, se ha rodado poco, comenzaremos de nuevo en septiembre.

¿Cuántas personas conforman la compañía Conde Gatón?

El número de personas en Conde Gatón es un misterio, depende de cada espectáculo. En el pregón de esta noche, por ejemplo, vamos a participar casi todos. Lo bueno que tenemos es que estamos en un tiempo en el que no nos hace falta ponernos canas artificiales ni pintarnos arrugas -ese es el problema de otras compañías de jóvenes que empiezan-, esto da mucho carácter, me lo han dicho. Tenemos integrantes de muchas edades, pero nos hace falta gente joven, tenemos pero no la suficiente para que esto continúe cuando se haga necesario el relevo.

¿Qué queda de aquellos chicos que en 1967 comenzaron su periplo teatral?

Pues volviendo la vista atrás,me encuentro con que afrontábamos las cosas, la vida, de otra manera. Se trató de una época en la que parecía que empezaba una gran aventura y ahora prácticamente la aventura está acabando… y no se sabe cómo, si mal o peor -risas-. Ya no te queda curiosidad, le pasa a la sociedad entera, han cambiado muchas cosas fuera, y el teatro es el reflejo de la sociedad.

Además de actores, ustedes han sido testigos excepcionales de la historia de Ponferrada, que se ha desarrollado a la par que su carrera, ¿qué me dice de lo que ha sucedido con la ciudad a nivel cultural en este medio siglo?

Pensé que se llegaría a alguna meta determinada, al menos en materia de cultura. Nosotros empezamos con todo: con el teatro, los templarios, el festival de música jazz… parecía que aquello iba a desembocar en una ‘Arcadia feliz’, y la verdad es que se ha evolucionado muy poquito; y mira que se podían haber hecho cosas, más y mejores; por ejemplo, que Ponferrada hubiera tenido una escuela de teatro municipal, que fue algo que siempre nos ilusionó. Pero todo ha quedado en un discreto planteamiento funcionarial de la cultura, un poco decepcionante.

Buena parte de los jóvenes de hoy en día parece que se desentiende de ese tipo de cultura que ‘explotó’ con la transición y que se desarrolló durante las décadas siguientes

Claro, ¡es que ahora tienen otra cultura! -mira el téléfono móvil y hace ademán de teclear- . La nuestra les parece antigua.

¿Y podrán la cultura, llamémosla ‘del siglo XX’, y la relacionada con las nuevas tecnologías llegar a algo nuevo juntas?

Eso es muy difícil de saber. Lo cierto es que se ha abierto un nuevo portal y está por ver adonde nos va a llevar. En cualquier caso, la base es la misma, por muchas vueltas que le queramos dar. La comida es la comida siempre, y mira a que extremos hemos llegado -afirma con relación al boom televisivo de la gastronomía y los chefs-. Tendríamos que cambiar mucho para buscar un sexto, un séptimo sentido para poder amueblarlo con contenidos culturales.

Volviendo a la historia de Ponferrada y aprovechando su testimonio, ¿cómo ha evolucionado la ciudad en general?, ¿cómo la encuentra en su momento actual?

Pues veo atonía, esa es la palabra, falta de empuje, de ilusión, me imagino que en buena parte por la crisis económica.

¿Y qué opina de la despoblación?

Hubo un momento en el que ya se había que haber buscado una alternativa a la minería, otra forma de vida, no pretender convertirse en una ciudad de dos millones de personas como algunos creyeron que iba a suceder, que íbamos a ser una macrourbe industrial. Al final no hay minería, no hay industria; , quizá había que haber apostado por una agricultura de calidad, por la agroalimentación. Tenemos que pensar de otra forma, todavía tenemos el esquema de ciudad industrial, y eso ya no va a volver.

Regresemos al teatro. ¿Cómo ve el panorama nacional?

Yo estoy bastante al margen de lo que ocurre fuera, me interesa hacer lo que hemos hecho siempre, trato de mantener la ilusión de cuando empezamos, además ya no necesitamos el teatro para vivir, y por eso hacemos lo que queremos, por lo que puedo seguir arriesgando. Fuera de nuestro ‘mundo’ pasa lo contrario, no se puede arriesgar, todo está muy profesionalizado, desde la distribución hasta la burocratización de las redes, hay poca libertad creativa, haces lo que te piden para llenar el teatro, lo que se está haciendo a a coste de nombres de la televisión. Y yo no entiendo porqué si hay fútbol amateur no puede haber teatro amateur, y otros muchas manifestaciones culturales amateurs.

Por otro lado, a nosotros nos llega gente preguntado, “si entro aquí cuanto se cobra”. Y les decimos, primero tienes que empezar por casting, meterte en los vericuetos profesión, poca gente se acerca a la actuación por amor a esta profesión, independientemente de que se gane o no dinero.

Y de todos estos años de trayectoria, ¿con que momento se queda?

Yo creo que la efervescencia del grupo -por llamarle de alguna manera- empezó con los primeras festivales del Castillo, con ‘El Señor de Bembibre’. Recuerdo que en la primera representación de esta obra el guarda tuvo que segar las hierbas para que la gente pudiera entrar, y que la luz la tuvimos que meter con un cable.

Fue también por aquel entonces cuando se abordó el hecho teatral desde el punto de vista didáctico, cuando empezamos a contactar con otra gente que venía con ideas nuevas, a hablar con otras compañías emergentes; digamos que aproximadamente desde 1975 hasta 1985. Por aquel entonces se vivía el teatro más intensamente, como con la escuela de socioanimación cultural de Villafranca, aquello fue un hito.

¿Y que me dice de la actualidad?

Pues que son tiempos de “resistencia”, y en ella basaremos el pregón…

