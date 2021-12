Oviedo-Ponferradina

Jon Pérez Bolo, en el banquillo del Carlos Tartiere. / QUINITO

Jon Pérez Bolo acudió a la sala de prensa del Carlos Tartiere muy enfadado tanto por la derrota de la Ponferradina ante el Oviedo como por la actuación del colegiado madrileño Gálvez Rascón, que expulsó a tres jugadores de la Deportiva: “Hemos cometido errores, porque hemos entrado en charcos que no debemos pisar por mucho que pensemos que se nos está perjudicando. Nos valoran por nuestro trabajo y hoy no ha sido bueno. Tendremos que hablarlo y tirar de las orejas a algún jugador que ha cometido errores de niño. Espero y deseo que a alguien más sus jefes le tiren de las orejas y le hagan ver y entender lo que es el fútbol y lo que es disputar un balón y muchas otras cosas que se dan en un partido. Yo voy a hacer mi trabajo, espero que otras personas hagan lo mismo”.

El técnico blanquiazul aludió a la diferente actuación del árbitro en la expulsión de Espiau y en el penalti a Pombo, yendo a revisar la jugada en el primer caso y no haciéndolo en el segundo: “En directo creo que toca el balón, ahora lo he visto en la tele y primero toca balón y luego lo arrastra. Igual me tienen que explicar esa norma, no lo sé, pero una jugada que se está revisando en el VAR, igual que fue a ver la de Espiau, si hay dudas, y creo que las hay por el tempo que tardan en tomar la decisión, entiendo que tiene que ir a revisar la jugada“.

Sobre la expulsión de Naranjo cuando esperaba para entrar al campo, Bolo relató que “el línea nos ha dicho “luego lo veréis, me ha insultado”. Si es así tendré que tirarle de las orejas al jugador. Ahora hemos estado hablando y el línea no le deja hacer el cambio porque tiene unas mallas más largas de lo debido y negras y se las tiene que quitar. No sé qué le habrá dicho, pero que el línea se preocupe por los calzoncillos del jugador no lo entiendo. Si Naranjo le ha insultado le tiraré de las orejas, pero en ese momento el línea tiene que entender lo que pasa. Es surrealista que no se deje hacer el cambio por eso“.

VAR y protocolo covid

Por otro lado, el entrenador de la Ponferradina dejó una propuesta sobre el VAR: “El VAR es bueno, me parece una herramienta muy buena, y desde aquí me gustaría que las conversaciones que tienen entre los árbitros fueran públicas. Que se sepa lo que están hablando, porque nos sacarían de muchas dudas como las que tengo yo con el penalti. Ese tiempo que pasa me hace creer que hay dudas, ¿por qué no va a verlo al VAR?”.

Por último, Jon Pérez Bolo manifestó su desconcierto por la participación en el partido de jugadores del Oviedo que habían dado positivo por COVID-19 a principios de semana: “me gustaría pedir una explicación de cómo unas personas dan positivo en covid un domingo o un lunes y cinco días después disputan un partido. Me gustaría entenderlo y si alguien me lo puede explicar se lo agradecería, para saber lo que tengo que hacer yo más adelante, porque igual nos dan la clave para que no tengan que estar confinados los jugadores. Me han dado una explicación ahí dentro y no la entiendo, me gustaría que me lo explicaran mejor y que no quedara solo para nosotros, sino que lo supiera todo el fútbol profesional. A mí me han dicho que si soy positivo tengo que estar diez días confinado, ahora siete, pero del domingo a viernes van cinco días. Igual los equivocados somos nosotros y tenemos seis jugadores en Ponferrada que podían haber venido hoy. Lo mejor de todo es que haya transparencia, que se sepan las cosas, como con el VAR”.