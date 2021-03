Jon Pérez Bolo, en la sala de prensa del Carlos Tartiere. / EBD

Jon Pérez Bolo dio por bueno el empate de la Ponferradina en Oviedo al considerar que “los dos equipos hemos hecho un desgaste grande y minimizado las virtudes del rival, por lo que creo que el resultado es justo. Ha habido tramos donde un equipo ha dominado al otro y los primeros 15 o 20 primeros minutos de la Deportiva han sido muy buenos“.

El técnico lamentó el gol encajado al final del primer tiempo, en una jugada en la que cree que “el error ha estado en dejar correr a Edgar, que luego nos ha ganado por arriba y ha marcado un buen gol, pero creo que es más mérito de Edgar que fallo en el marcaje. Hemos estado bien en todas esas acciones, pero el rival también hace las cosas bien y puede pasar eso”.

Respecto al penalti que finalmente Vicandi Garrido no señaló tras consultar el VAR, Bolo lo tiene claro: “Si el defensa toca antes el balón y luego le da en la mano, la norma dice que es involuntaria y no hay penalti, y eso es lo que ha pasado. Sinceramente, creo que no es penalti“.

Buen momento

Con el empate en Oviedo la Ponferradina suma su sexta jornada consecutiva sin perder y Jon Bolo valoró que “estamos en un buen momento, porque estar tantos partidos seguidos sin perder en esta categoría es muy complicado, pero vamos a seguir trabajando porque aún queda mucho y ojalá que nuestro mejor momento todavía esté por llegar“.

Por último, respecto al partido del próximo martes ante el Logroñés, el entrenador advirtió de que “seríamos muy tontos si pensáramos que con mirar la clasificación vamos a ganar. No nos podemos confundir y tenemos muchos ejemplos de equipos que se han equivocado y cometido errores”.