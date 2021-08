El escolta Pablo Córdoba se une al Ciudad de Ponferrada

Pablo Córdoba. / CDP

El Ciudad de Ponferrada continúa apuntalando la plantilla para su tercera temporada en LEB Plata y este miércoles anunció el fichaje del escolta madrileño Pablo Córdoba, que llega procedente de La Roda, donde el año pasado promedió 6,9 puntos, 2,6 rebotes y 2,1 asistencias en una campaña en la que disputó el playoff de ascenso a LEB Oro, siendo eliminado precisamente por el que será su nuevo equipo.

A pesar de sus 23 años, Córdoba atesora una importante experiencia en competiciones FEB, debutando en la temporada 2017-18 en la Liga EBA de la mano del Estudiantes Lugo y, un año después, dando el salto a LEB Plata con la camiseta del Albacete Basket y de allí a La Roda, donde jugó las dos últimas campañas en la tercera categoría del baloncesto español.

El técnico del Clínica Ponferrada CDP, David Barrio, valoraba la llegada de Pabló Córdoba destacando que “lleva tres años de experiencia en la categoría en los que se ha ido haciendo hueco para acabar siendo un jugador importante. Nos va a ayudar mucho a nivel defensivo, además tiene capacidad anotadora y se siente cómodo jugando con ritmo, a campo abierto”.

Por su parte, el escolta madrileño apuntó que su fichaje por el equipo berciano “es una buena oportunidad para seguir creciendo y dar un salto en mi carrera. Es un club que ya conocía en cuanto a su ética de trabajo y mejora del jugador, eso son aspectos fundamentales que me llevaron a decantarme por venir aquí. Además, tanto David como Fernando me trasladaron la intención que tenían en que formase parte del proyecto, así que no tuve mucho más que pensar“.