Pablo Fernández acusa a la política sanitaria de la Junta de “poner en riesgo la salud de los bercianos”

Lorena González y Pablo Fernández acudieron a la concentración de santiarios a las puertas del Hospital El Bierzo / EBD

El secretario general de Podemos en Castilla y León, Pablo Fernández, denunció este jueves el “abandono sistemático” de la sanidad pública en la comarca berciana y advirtió del “colapso” que sufre la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital del Bierzo, con una única cama libre. “La política sanitaria de PP y Ciudadanos en el Bierzo está costando vidas”, aseguró Fernández, quen acusó a los responsables de la Junta de rechazar sistemáticamente las “innumerables” iniciativas parlamentarias presentadas por la formación morada para ampliar medios e incrementar el número de profesionales en el centro médico de referencia en la comarca.

En ese sentido, el secretario general de Podemos en la Comunidad calificó de “miserable y abyecto” el decreto de reordenación laboral aprobado por la Junta, que supondrá una “merma de las condiciones laborales” de los profesionales sanitarios, subrayó. Igualmente, criticó la “forma traicionera” en que se aprobó un acuerdo que “hace saltar por los aires cualquier posibilidad de negociación”.

Por otro lado, Fernández se refirió al “problema terrible” ocasionado en el servicio de Oncología, donde una sola profesional atiende a los pacientes de toda el área sanitaria por la baja de sus tres compañeros especialistas. “Se está poniendo en riesgo la salud de los bercianos”, criticó el líder de la formación morada, que aseguró que problemas similares afectan a otras especialidades como traumatología, geriatría o urología.

Por último, Fernández criticó que la Junta instale casetas de obra a la entrada de varios centros médicos de la comarca para facilitar la espera de los usuarios, un hecho que calificó de “tercermundista”. “Hacinar a la gente en casetas de obra es intolerable”, subrayó el secretario general de Podemos, que apostó por “habilitar lugares adecuados para la espera sin sufrir los rigores invernales”.

En la misma línea, la secretaria de Acción Institucional de Podemos Castilla y León y portavoz del partido en Ponferrada, Lorena González, criticó la falta de previsión de los responsables sanitarios ante la llegada de la segunda ola de la pandemia. “Durante todos estos meses no han contratado rastreadores, no han reforzado las plantillas, no han habilitado nuevos espacios, no han comprado respiradores ni han aumentado las UCI”, lamentó.

González criticó el recorte de derechos a los profesionales de la sanidad como un “atentado contra la salud pública” y reclamó que se declare al Hospital del Bierzo como área de difícil cobertura para solucionar las “carencias históricas” que sufre.