Pablo Fernández felicita a Tudanca tras su intervención. / Miriam Chacón

El líder de Podemos y portavoz del Grupo Mixto, Pablo Fernández, expresó hoy su apoyo a una moción de censura para la que “sobran motivos” ante el “desgobierno” de PP y Cs y mostró su respeto al candidato socialista, ganador de las últimas elecciones, por su honradez. “Tiene mi respeto, usted no gana hoy un gobierno, pero tiene credibilidad”, sentenció.

Tudanca recibió el único respaldo, hasta ahora, a su moción de censura por parte de Podemos, lo que sirvió también para que ambos hicieran piña tanto en las políticas que se deben aplicar para el futuro de Castilla y León como en su relación como dirigentes políticos y representantes de los ciudadanos.

Con la máxima de “las personas lo primero”, Fernández argumentó que la dignidad, la honradez y la coherencia no guían la acción en la Junta que “desgobierna” Fernández Mañueco e “incendia” Igea, criticó que Ciudadanos no haya facilitado el cambio prometido y censuró que el Ejecutivo haya roto “todos los consensos” y se haya enfrentado con todos los sectores sociales.

Por higiene democrática, en defensa de los servicios públicos, en contra de la despoblación, por la igualdad, el feminismo, por el empleo de calidad, por una vivienda y vida digna, por la cohesión, por la regeneración y por el futuro de Castilla y León expresó Pablo Fernández el apoyo a la moción de censura.

“Sobran motivos para la moción de censura, tiene nuestro apoyo, a usted le quisieron como presidente los castellanos y leoneses”, sostuvo el líder morado, que defendió que no se trata de un cambio de Gobierno, sino de otras políticas, en lo que coincidió Luis Tudanca en su réplica.

Aunque estimó que la moción de censura se pudo “precipitar” por los ocurrido en Murcia y en Madrid y dejar la duda de que no va a prosperar por la presión del Partido Popular a procuradores de Ciudadanos, cargó con dureza contra “la pestilencia de la corrupción apuntalada por la alfombra naranja” de los populares de Castilla y León, que equiparó a la de sus compañeros de otros territorios.

Se refirió al “transfuguismo y maletines” y expresó el convencimiento de que Ciudadanos se integra en la derecha y en la “foto de Colón”, ya que en su turno insistió en una “corrupción institucionalizada” del Partido Popular y en que la formación naranja se creó desde poderes fácticos de la derecha para “todo cambiase pero todo siguiese igual”.

“Usted y yo venimos a defender aquello en lo que creemos”, afirmó Tudanca, después de manifestar que durante años la bancada popular les ha querido enfrentar e incluso recordó que llegó a elogiar en la pasada legislatura a Pablo Fernández como el dirigente de la oposición de izquierda moderada, algo que reconoció el líder morado que reiteró su “apoyo de corazón” y trabajar juntos para tener un gobierno progresista en 2023.

Tudanca y Pablo Fernández se sinceraron en sus relaciones personales y compartieron las mismas políticas de justicia social y defensa de los servicios públicos para Castilla y León, si bien el socialista le pidió que no dé la moción aun por perdida y que para las elecciones queda tiempo. “Hoy usted no gana un gobierno, pero gana algo más importante, tiene credibilidad”, aseveró, lo que no concedió a quienes gobierna, el presidente y vicepresidente de la Junta.

Pero el líder de Podemos miró al banco azul para dirigir sus criticas a Alfonso Fernández Mañueco y a Francisco Igea. Al primero le recordó que es el primer presidente de la Junta perdedor en las elecciones y que las primarias que ganó están en el juzgado. En cuando al segundo, le dedicó un verso de Mario Benedetti: “De que ríe, de que ríe usted, si es el palo mayor de un barco que se va a pique”.

Tampoco, olvidó dejar en la Cámara su “impresión personal” de que en Castilla y León se han movido “los maletines” de Teodoro García Egea, secretario general del PP, para “comprar a procuradores de Ciudadanos.

“Podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera”, concluyó, mientras que, en la misma línea, el candidato Tudanca aseguró que está “moción está cargada de futuro para Castilla y León”.