Pablo Lago: “Lo importante es mantener esta línea en la segunda vuelta”

Los jugadores de la Deportiva celebran el gol ante el Girona / QUINITO

Pablo Lago repitió como entrenador de la Ponferradina ante la baja de Bolo, que sigue en cuarentena, y analizó el empate ante el Girona destacando que “ha sido un partido muy intenso, igualado y competido por los dos equipos de prinicpio a fin. Aunque nuestra intención siempre es ganar, por el desarrollo del juego y por cómo ha transcurrido el partido creo que el resultado es justo. Cuando no puedes ganar es importante sumar, y para nosotros era importante hacerlo tras el resultado de la semana pasada”.

Lago se fue satisfecho con el trabajo de su equipo: “Ellos entran muy bien por banda y tienen buenos rematadores, pero no hemos sufrido demasiado y hemos podido controlar bien el partido a pesar de su gol. La estrategia siempre es importante y es un aspecto del juego que decide partidos, como ha pasado hoy. Nos vamos contentos por haber podido empatar”.

El entrenador asturiano reconoció que “hemos estado mejor que la semana pasada. El equipo ha salido con ganas, pero enfrente teníamos un buen equipo y puede que nos haya costado un poco más en la primera parte, pero el equipo ha sido constante y ha creído en el empate. La actitud ha sido buena de principio a fin y eso es lo que tenemos que hacer en cada partido.

Con 31 puntos en la primera mitad de la competición, el balance del técnico deportivista no puede ser más que positivo: “El equipo ha demostrado en la primera vuelta lo que es, un equipo sólido, que compite y con unas señas de identidad claras. 31 puntos es para estar contentos, pero no tiene más importancia que el dato, lo importante es mantenerlo en la segunda mitad de la temporada y empezar la segunda vuelta como hemos terminado la primera”.

12 días sin fútbol

La próxima semana no habrá Liga (se disputan los partidos de la tercera ronda de Copa) y la Deportiva no volverá a jugar hasta el día 23 (ante el Málaga en La Rosaleda), lo que trastoca los planes de la Ponferradina: “De momento hemos fijado el entrenamiento de mañana por la mañana y el miércoles habrá descanso. A partir de ahí plantearemos estos días sin competición. Intentaremos que el equipo mantenga la intensidad y que no acuse este parón”.