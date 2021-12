‘El otoño siempre hiere’ se acompaña de Pablo López Carballo

Pablo López Carballo será el protagonista de la tercera presentación dentro del ciclo literario El otoño siempre hiere: será este viernes, día 17 de diciembre, a las 19:00 horas en el Museo Arqueológico de Cacabelos.

Pablo López Carballo presentará Perder naturaleza, un poemario donde habla del tiempo como presupuesto abstracto de la existencia. La presentación de Pablo López Carballo correrá a cargo de Ester Folgueral.

Reseña bio-bibliográfica de Pablo López Carballo

Pablo López Carballo (1983, Cacabelos) es Doctor en Literatura española e hispanoame- ricana por la Universidad de Salamanca. Su formación académica la ha completado en esta misma universidad y en las de Siena y Granada, licenciándose en Filología Hispáni- ca y en Teoría de la literatura y literatura comparada. Ha realizado estancias de investi- gación en la Universidad de Turín y en la Biblioteca Iberoamericana de Berlín. Actual- mente es Profesor de Literatura Hispanoamericana en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), de Escritura Creativa y Didáctica de la Literatura en la Universidad In- ternacional de La Rioja (UNIR) y de Literatura Española en Duke University (DIM).

Ha publicado los libros de poemas Sobre unas ruinas encontradas (La Garúa, 2010), Quien manda uno (Colección Transatlántica, 2012), La dictadura de la perspectiva (Trea, 2017) y Perder naturaleza (Trea, 2021). También ha publicado el libro de narra-

ciones Crea mundos y te sacarán los ojos (El Gaviero, 2012) y el ensayo Economía del pájaro en tiempos de guerra. Comunicación y disenso en la poesía de Eduardo Milán (Peter Lang, 2020). En Italia han publicado una antología de su poesía bajo el título La precisione dell´indifferenza (Carteggi letterari, 2016, Trad. Lorenzo Mari). Ha publica- do poemas y relatos en diversas revistas en Italia (Le parole e le cose, Nuovi Argomenti y L´ulise), México (Punto de partida y Luvina), Colombia (Hojas universitarias y Ulrika), Perú (Vallejo and Co.) y España (Litoral, 7de7, The Barcelona Review, Quimera y Frag- menta, entre otras). Ha recibido los Premios Fernando Villalón 2005, Letras Jóvenes Castilla y León en la modalidad de poesía 2008 y el Premio Internacional de La Garúa en 2008

Como crítico ha fundado y dirigido el Espacio de crítica Afterpost entre 2007 y 2010 y ha colaborado en diferentes medios como Quimera, Art.es o Nayagua. Ha traducido poemas de diversos autores jóvenes italianos (Círculo de poesía y Revista La Otra), así como de autores fundamentales como Edoardo Sanguineti (Letras Libres y El cua- derno), Andrea Zanzotto (Clarín), Antonio Porta (Nayagua) o Vittorio Sereni y Bartalo Cataffi (Fragmenta). Junto a Rosa Benéitez ha preparado la edición y traducción del en- sayo ¿Cómo convertirnos en materialistas históricos? de Edoardo Sanguineti (Libros de la resistencia, 2014). Ha editado el volumen inédito El cristal que se desdobla de Loren- zo García Vega (Amargord, 2016), el más joven del Grupo Orígenes y uno de los poetas más renovadores de la poesía hispanoamericana. Ha sido colaborador entre los años 2012 y 2013 del programa Definición de savia de Radio Círculo, dirigido por Esther Ramón. En el año 2015 llevó a cabo el proyecto escénico Genealogía discontinua con el dramaturgo Javier Vicedo, el actor Fernando Delgado Hierro (recientemente galardo- nado con un Premio Max de teatro en 2021) y los músicos José Pablo Polo y David Ro- mero Pascual. También ha colaborado con artistas plásticos: Gabinete de un aficionado (Ourense, 2013) texto e instalación con el colectivo BO; Una silla con JMB en la exposi- ción Tomen asiento (Museo etnográfico de Castilla y León, 2013); Instalación con el co- lectivo BO en la Galería Benito Esteban, El libro de BO (Salamanca, 2014). Ha sido ju- rado del premio Letras jóvenes Castilla y León en 2021 y prejurado del Premio Margari- ta Hierro convocado por el Centro de poesía José Hierro y la editorial Pre-Textos.