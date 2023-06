Pacientes de Reumatología se concentran ante el Hospital El Bierzo: "Me parece tercermundista lo que está pasando"

Pacientes de Reumatología se concentran en el Hospital El Bierzo. / QUINITO

La mañana de este miércoles varios pacientes de Reumatología y la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública Bierzo Laciana se han concentrado a las puertas del Hospital El Bierzo ante la falta de reumatólogos y de atención a las personas que sufren enfermedades de esta especialidad. El portavoz de la plataforma, Plácido Martínez, asegura que convocarán por redes sociales y por la prensa "tantas veces como sea necesario" y seguirán exigiendo a la responsable del Área de Salud del Bierzo y Laciana una reunión para "que nos de explicaciones y al consejero lo mismo".

El motivo de la manifestación de este miércoles es, apunta Martínez, "la falta de respuesta por parte de los responsables de la Sanidad Pública en el Bierzo y Laciana" a las reclamaciones que los enfermos y enfermas de Reumatología han presentado durante meses. "No hay respuesta a la carta abierta que le enviamos, no hay respuesta de ningún tipo", señala. De esta forma, desde la plataforma han querido enviar dos mensajes. Uno, a la ciudadanía, "para que sepan que seguimos en la lucha, seguimos reivindicando no solo el problema de Reumatología sino el de las listas de espera y la sanidad en general". El segundo, a la Junta de Castilla y León y al consejero de Sanidad, para "decirles que no vamos a parar hasta que nos den una solución eficaz".

En esta línea, desde la plataforma anuncian que seguirán recogiendo firmas de forma presencial así como en Change.org, además de que continuarán llevando a cabo movilizaciones "aunque las tenemos que estudiar, pero no nos vamos a quedar con los brazos cruzados", señala el portavoz.

En torno a 100 personas son las afectadas en el caso de Reumatología, aunque "no solamente es Reumatología, hay lista de espera de todas las especialidades", señala Martínez. Auri Fernández, la mujer de uno de los pacientes, asegura que la semana pasada intentó hablar con el hospital para reunirse con Gerencia, "sin recibir respuesta", y este lunes llamó a Reumatología y la solución que le dieron, manifiesta, es "que deje el tratamiento o que vaya al medico de cabecera y pida un volante preferente". "Aquí estamos sin nada y hay gente entre los afectados con problemas muy graves. Tomaremos las medidas que tengamos que tomar pero esto así no va a quedar, porque me parece tercermundista lo que está pasando ahora mismo en el Hospital El Bierzo", sentencia la mujer.

Otra de las pacientes, Tina González, que sufre artritis reumatoide, cuenta que lleva un año sin tener consultas ni analíticas "ni nada". Actualmente se pincha tratamiento biológico, algo que le está perjudicando a otras partes del cuerpo, y es por ello que quiere tener un médico que la controle. "Ahora he tenido brotes y no tengo a quién ir porque mi médica de cabecera es de cabecera, no de Reumatología", apunta. "Se ríen de nosotros y estamos totalmente desprotegidos. Ahora solo hay un médico que ya tiene sus pacientes y no puede atender a nadie más", asegura la paciente.

Conciertos con el Hospital de la Reina

Este miércoles el Boletín Oficial de Castilla y León publicaba la vinculación a la red asistencial sanitaria de utilización pública de determinados servicios en el Área de Salud del Bierzo, concretamente con el Hospital de la Reina.

Plácido Martínez asegura que el consejero de Sanidad había señalado anteriormente que "los conciertos con el Hospital de la Reina había que mantenerlos porque era una organización sin ánimo de lucro, pues entonces lo que tienen que hacer la consejería y el consejero es coger los tres millones de su bolsillo y dárselos a quien le parezca oportuno, pero esos tres millones no son del consejero, son de todos los contribuyentes y de todos los ciudadanos y ciudadanas que tenemos derecho en Castilla y León", sentencia el portavoz de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública Bierzo Laciana.