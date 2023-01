PACMA rechaza que los perros de caza, el tiro al pichón o la tauromaquia se queden fuera de la Ley de Protección Animal

Concentración convocada por PACMA contra la exclusión de los perros de caza de la ley de protección animal

La forrmación animalista PACMA celebró este domingo distintas concentraciones en León, Ponferrada, Salamanca, Segovia y Valladolid, en las que manifestó su rechazo a la Ley de Protección, Derechos y Bienestar Animal tal y como está ahora planteada, principalmente, aseguraron, con la aprobación de una enmienda del Grupo Socialista en el Congreso que dejaría fuera de esa “protección” a los perros de caza, pero también al tirón al pichón o a la tauromaquia, entre otros.

Así, en Valladolid, alrededor de una veintena de personas, acompañados por tres perros, participó en la movilización celebrada en Fuente Dorada. El coordinador de la formación en la provincia, Hugo García, candidato también para las elecciones municipales al Ayuntamiento de la capital, pidió que “no se excluya a miles de animales” de la norma y cargó contra la enmienda impulsada por el PSOE y contra Podemos por “no actuar lo suficiente por pedir la retirada de esa enmienda”.

A su juicio, si sale aprobada la Ley de Protección, Derechos y Bienestar Animal tal como está planteada, únicamente a falta del trámite de votación, “no se contemplarían ni los perros de caza, ni el tiro al pichón ni la tauromaquia, que quedaría como está en la actualidad”. “Con estas protestas intentamos que la ley no salga como la quieren plantear”, espetó.

Igualmente, consideró que un animal en una casa “bien cuidado y saliendo las veces que tiene que salir, no es maltrato”, y respondió a aquellos que critican la presencia de galgos en un piso. “La gente está muy equivocada, porque son más tranquilos que otros perros. Tenerles en un hogar no implica maltrato, están atendidos y no es comparación a cómo lo tienen los cazadores”, comentó García, que generalizó su afirmación al señalar que “los abandonan cuando no les sirven para caza”.

Por otro lado, en una posición más electoral, admitió que “es muy difícil sacar representación” por parte de PACMA en las administraciones, “a pesar de obtener más apoyos que otros partidos que sí la tienen”.

Igualmente, en León, un pequeño grupo de personas secundó la convocatoria frente a la sede consistorial de Ordoño II. Allí, la coordinadora en León, Natividad Franco, lanzó “un mensaje contundente al Gobierno, porque es su última oportunidad para hacer una ley en las condiciones en las que tiene que ser y que no se excluya a ningún animal, ni a los de caza, ni a los de guarda, ni los de tiro o arrastre o los de delfinario”.

La Ley de Protección Animal prevista por el Gobierno, recalcó, “va a perjudicar, por ejemplo, a los de caza”, por lo que envió “otro grito de auxilio para que, por favor, la ley no genere desigualdad entre los animales y no sea de retroceso total en vez de progreso".