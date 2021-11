Cherin Miller, durante su etapa en el Ensino de Lugo. / CBB

El Embutidos Pajariel Bembibre vuelve del parón de selecciones con dos refuerzos para el juego interior de las de Pepe Vázquez: la pívot estadounidense Cherin Miller y la ala-pívot rumana Teodora Neagu, que estarán disponibles para el doble duelo canario de esta semana ante el Spar Gran Canaria, el jueves, y el Tenerife, el domingo.

Cherin Miller vivirá su segunda etapa en el Embutidos Pajariel Bembibre, donde debutó en la Liga Femenina coincidiendo con la primera temporada del equipo berciano en la máxima categoría. A sus 34 años, aportará veteranía al equipo y la propia jugadora espera ser “una líder capaz de resaltar las cualidades y el talento de mis compañeras”. Vázquez se mostró encantado con su llegada, ya que “es una jugadora con unas características que no teníamos, una 5 pura que juega de espaldas al aro, grande (1,92 metros), con capacidad para rebotear y jugar el pick and roll. Es un perfil de jugadora que no hemos tenido en los últimos años”.

En cuanto a Neagu, que llega para cubrir la baja de Carolina Arfinengo, Pepe Vázquez apuntó que “viene a cubrir una carencia que hemos tenido desde la pretemporada por las lesiones, retrasos, ausencias, bajas y demás. Al fin podremos ser once jugadoras y subirá el nivel de los entrenamientos y la competitividad”. Internacional absoluta con Rumanía, Teodora Neagu llega a Bembibre procedente del Sepsi, vigente campeón de la Liga rumana y con el que jugó en la Eurocup. Ahora afronta su primera experiencia en España: “Me preparo para una liga muy competitiva contra equipos poderosos y un tipo de baloncesto diferente. Espero que cada entrenamiento y cada partido sean un desafío”.