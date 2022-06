El Embutidos Pajariel Bembibre renueva a Helena López

Helena López. / Rodo López

Embutidos Pajariel Bembibre ha alcanzado un acuerdo para prorrogar una temporada más la vinculación con el club de la jugadora Helena López. De este modo, la exterior catalana, que afrontará su segunda campaña en el conjunto del Bierzo Alto después de una larga trayectoria en Sant Adrià de Besòs, se convierte en la segunda pieza del undécimo proyecto de la entidad berciana en la Liga Femenina Endesa. A sus 26 años, la escolta barcelonesa de 166 centímetros de estatura afrontará su cuarta temporada en la élite del baloncesto femenino español.

La jugadora manifestó que "he renovado porque el año pasado estuve muy a gusto. Pepe confía en mí y me lo ha demostrado. La última temporada fue complicada porque, aunque pude jugar todos los partidos oficiales, me salté prácticamente toda la pretemporada por la lesión que sufrí en el primer partido. Aunque en ataque quizá no estuve tan acertada como otras temporadas, ayudé al equipo en otros aspectos y siempre traté de sumar. Esta temporada, al ser el segundo año dentro del club, puedo aportar aún más al equipo".

Por su parte, Pepe Vázquez valoró la renovación de Helena López señalando que "se ha adaptado muy bien en su vuelta a la Liga Femenina Endesa. Está integrada en el club e identificada con el proyecto. Ha cumplido de sobra con las expectativas y por eso queremos seguir contando con ella otra temporada. Siempre es importante intentar no construir cada temporada desde cero. Llevamos años intentando la renovación de varias piezas dentro de la plantilla, pero es evidente que sus buenas actuaciones hacen imposible conseguirlo. Al menos desde que yo he estado en el club siempre hemos intentado la continuidad de las jugadoras. La de Helena López este año es muy importante".