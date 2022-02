Palacios del Sil recibe a la marcha blanca por la sanidad

Llegada de la marcha blanca a Palacios del SIl./ P. Castro

Más de doscientas cincuenta personas y quinientos pies llegaron alrededor de las 13:20 horas, acompañados por el sonido de las campanas de la iglesia, a Palacios del Sil, el destino de la primera etapa en defensa de la Sanidad de Laciana y El Bierzo. En el exterior del Ayuntamiento de la localidad, la asociación ‘Tsamauren’ agasajó a los caminantes con un chocolate caliente para finalizar el peregrinaje en el polideportivo municipal desde donde, gracias a la desestimada colaboración de muchos voluntarios de Laciana, los caminantes pudieron regresar en vehículo hasta sus hogares.

En fila de dos en dos, vestidos con chaleco amarillo, mujeres, muchas por cierto, pensionistas, prejubilados, representantes políticos, sindicales y de diferentes Juntas Vecinales, algún que otro joven, y varios de aquellos mineros que en 1992 emprendieron camino hacia Madrid en la marcha negra, completaban la columna humana que, a buen ritmo y bajo un intenso sol llegaba pasadas las 12:15 a Cuevas del Sil, donde se detuvo la marcha durante diez minutos para retomar el aliento, beber agua y fumar algún que otro cigarrillo y donde otro pequeño grupo se incorporó a la etapa. Rostros relajados, tranquilos, con ganas de continuar, porque de momento, la caminata aún no ha hecho estragos. Es demasiado pronto. Pero todo se andará. Y nunca mejor dicho.

El sonido de algún claxon, la música en altavoz con el tema, entre otros, de ‘El abuelo fue picador allá en la mina’, el sonido del acordeón de María del Mar García, que acompañó los primeros pasos de la marcha, el choque de las viejas cachas contra el guardarraíl, la bandera de Laciana, atada a la espalda, a modo de escudo protector, el sonido de algún que otro petardazo y sobre todo, ese "gracias" que una mujer de avanzada edad regaló a los integrantes de la marcha a su salida de Villablino.

"Hoy Laciana grita al viento y al que nos quiera escuchar, este mensaje de angustia y lleno de intranquilidad". Es una de las frases de la canción entonada por las hermanas lacianiegas García Tablado –grupo Xaleu- que despidió a la comitiva desde las puertas del Ayuntamiento y las sedes sindicales poco más tarde de las 10:00 horas.

El nudo en la garganta, los nervios en el estómago, ojos vidriosos que recordaban a la movilización de 1992, los aplausos de ellos, de los alumnos del instituto ‘Valle de Laciana’ y ‘Obispo Argüelles… Todo esto formó parte de la primera etapa.

Por el camino asfalto, pies firmes, en el suelo, con la vista al frente, sin perder las ganas, peleando por poder revertir la situación sanitaria que se antoja insostenible. Y con fe en ello, aunque buscando respuestas a una pregunta de obligado planteamiento. ¿Verdaderamente la acción de protesta conseguirá sus frutos? La respuesta la tiene el ánimo positivo de la marcha.

El mismo que irradia el portavoz de la Plataforma en Defensa de la Sanidad de Laciana, Valentín Arias, que se mostró optimista, primeramente, ante la excelente acogida que ha tenido la movilización en la que están participando muchos caminantes, más de los que esperaba la propia organización, y después porque, tal y como ha defendido, "la marcha va a ser el principio de la resolución de la Sanidad en Laciana".

"Si les llegamos un poquitín al corazón quizás se muevan". Es la visión que tiene una de las jóvenes mujeres que lleva la marcha, Montse Larrea. "Ya sabemos quién tiene la sartén por el mango", continuó diciendo, "pero por lo menos quedarnos con la conciencia tranquila de que hemos hecho lo que hemos podido", terminó diciendo.

Entre las filas de la marcha que cubrió la primera etapa Villablino-Palacios del Sil, descubrimos, casi al final de la columna, a Guillermo Murias, el que fuera alcalde del municipio durante varias legislaturas. Considera que la ciudadanía de Laciana "ha tenido mucha paciencia. Casi hay que dar gracias por, algunos días, tener disponible a un profesional médico". Se mostró crítico con la Junta de Castilla y León "que no ha cumplido con las expectativas que se habían generado en su día con la puesta en marcha del centro de salud de Villablino". Compromisos, recalcó, como por ejemplo, ofrecer el servicio de cirugía menor ambulatoria y "una serie de especialidades, algunas que llegaron con retraso". La movilización, continuó diciendo, "ha de servir para concienciar a la administración de que no estamos dispuestos a tragar más" ya que "la Atención Primaria básica no se está cubriendo y el servicio es nefasto".

La procuradora socialista electa en las Cortes de Castilla y León, Nuria Rubio, acompañada por los también procuradores Diego Moreno y Yolanda Sacristán, acompañaron a la marcha justo a la salida de Villablino. La lacianiega considera que esta acción de protesta tan solo "reivindica una sanidad pública digna y de calidad. Y estoy aquí con nuestra gente para demandarlo. Donde hemos estado siempre los procuradores, en el territorio, para defender nuestros derechos y a nuestra gente".

Palabras críticas también tuvo el sindicalista de CCOO -secretario regional de minería en este sindicato- Omar García, quien consideró "triste" tener que "volver a salir a la carretera, pero es así. La realidad es que estamos muy apartados de Valladolid y una vez más se olvidan de nosotros", remarcó.

Cerca de él, caminó el coordinador de la marcha, Javier Rubio, que también se encargó de la coordinación de la Marcha Negra de 1992 y aguantó estoico esta primera jornada de caminata. Confesó sentirse "exactamente igual que entonces, preocupado por que todo salga bien. En realidad no deja de ser lo mismo. Lo único que pretendemos es explicarle al mundo entero nuestro problema, que es suficientemente grave para darle importancia". Rubio se mostró confiado en que la marcha sirva para recuperar servicios en Laciana: "No estamos pidiendo nada extraordinario, ni siquiera que se cumplan los acuerdos firmados en su día entre Ayuntamiento y Junta por la cesión del centro sociosanitario, estamos pidiendo lo que este valle necesita en materia sanitaria".

Mañana más. Mañana Laciana y El Bierzo continuarán en la lucha. Esta vez cumpliendo la segunda etapa, desde Palacios hasta Páramo, de trece kilómetros y muchos pies. Ponferrada nos espera el viernes.